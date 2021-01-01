Bravo 15 2021 (Ryzen) или G3 15 3500 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 (120 Hz) 1920 x 1080 (144 Hz) Батарея 53.5 Вт*ч - 51 Вт*ч 68 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Графика Radeon RX 5500M 4GB - GeForce GTX 1650 Mobile GeForce GTX 1650 Ti Mobile GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 2060 Mobile Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Bravo 15 2021 (Ryzen) Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

На 113% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10604 vs 4988 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 25-34% больше FPS в играх Причины выбрать Dell G3 15 3500 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.35 кг 2.34 кг Размеры 359 x 259 x 24.9 мм 365.5 x 254 x 21.4 мм Площадь 930 см2 928 см2 Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~72.3% Боковые рамки 6.8 мм 10.1 мм Цвета Черный Белый, Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 48.7 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 (120 Hz) 1920 x 1080 (144 Hz) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 144 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 800:1 Цветовой охват sRGB - 57% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Bravo 15 2021 (Ryzen) н/д G3 15 3500 250 нит

Батарея Ёмкость 53.5 Вт*ч 51 Вт*ч 68 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 4:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 150 Вт 130 / 240 Вт

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 5500M 4GB GeForce GTX 1650 Mobile GeForce GTX 1650 Ti Mobile GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 2060 Mobile TGP - 50 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 12 нм Частота GPU 1375 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1645 МГц 1560 МГц FLOPS 4.632 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерных блоков 1408 1024 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Bravo 15 2021 (Ryzen) +45% 4.632 терафлопс G3 15 3500 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 2933 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - SoundcardIntel Comet Lake PCH-H - cAVS Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 73.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм - Тачпад Размер - 10.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.