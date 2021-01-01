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MSI Bravo 17 2021 (Ryzen) против Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)

64 из 100
MSI Bravo 17 2021 (Ryzen)
VS
73 из 100
Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)
MSI Bravo 17 2021 (Ryzen)
Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)
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Экран
Процессор AMD Ryzen 7 4800H
Графика Radeon RX 5500M 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Bravo 17 2021 (Ryzen) и Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Bravo 17 2021 (Ryzen)
  • Существенно легче – весит на 1660 граммов меньше (2.24 и 3.9 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 24% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (1032 и 1277 см2)
Причины выбрать Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 153-209% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (74 и 51 Вт*ч)
  • На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13551 vs 11635 баллов
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 170 против 127 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Bravo 17 2021 (Ryzen)
vs
Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)

Корпус

Вес 2.24 кг 3.9 кг
Ширина 397 мм 400 мм
Высота 260 мм 319.2 мм
Толщина 23 мм 35.3 мм
Площадь 1032 см2 1277 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~64.6%
Боковые рамки 7 мм 8.5 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 48 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1148:1 -
Цветовой охват sRGB 60% -
Охват Adobe RGB 42% -
Охват DCI-P3 40.5% -
Время отклика 35 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 180 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства 590 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 8 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 140 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 1375 МГц 1310 МГц
Boost частота GPU 1645 МГц 1725 МГц
FLOPS 4.632 терафлопс 17.5 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 256 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 1408 5120
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Bravo 17 2021 (Ryzen)
4.632 терафлопс
Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) +278%
17.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC233 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 84 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да

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