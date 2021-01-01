MSI Bravo 17 2021 (Ryzen) против Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Bravo 17 2021 (Ryzen)
- Существенно легче – весит на 1660 граммов меньше (2.24 и 3.9 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 24% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (1032 и 1277 см2)
Причины выбрать Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)
- Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 153-209% больше FPS в играх
- Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (74 и 51 Вт*ч)
- На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13551 vs 11635 баллов
- Имеет на 34% более четкий дисплей – 170 против 127 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|2.24 кг
|3.9 кг
|Ширина
|397 мм
|400 мм
|Высота
|260 мм
|319.2 мм
|Толщина
|23 мм
|35.3 мм
|Площадь
|1032 см2
|1277 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.9%
|~64.6%
|Боковые рамки
|7 мм
|8.5 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|48 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|240 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|170 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1440 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1148:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|60%
|-
|Охват Adobe RGB
|42%
|-
|Охват DCI-P3
|40.5%
|-
|Время отклика
|35 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|180 Вт
|330 Вт
|Вес зарядного устройства
|590 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.9 ГГц
|1.9-2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|8 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 7
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1674
Geekbench 5 (многоядерный)
9242
Cinebench R23 (одноядерный)
1623
Cinebench R23 (многоядерный)
11635
13551
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|50 Вт
|140 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1375 МГц
|1310 МГц
|Boost частота GPU
|1645 МГц
|1725 МГц
|FLOPS
|4.632 терафлопс
|17.5 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|256 бит
|Скорость памяти
|~14 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|1408
|5120
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
4.632 терафлопс
17.5 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC233
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|84 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Механическая
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
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