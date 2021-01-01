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MSI Bravo 17 2021 (Ryzen) против ASUS ROG Strix Scar 17 G733

63 из 100
MSI Bravo 17 2021 (Ryzen)
VS
75 из 100
ASUS ROG Strix Scar 17 G733
MSI Bravo 17 2021 (Ryzen)
ASUS ROG Strix Scar 17 G733
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Экран
Процессор AMD Ryzen 7 4800H
Графика Radeon RX 5500M 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Bravo 17 2021 (Ryzen) и ASUS ROG Strix Scar 17 G733 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Bravo 17 2021 (Ryzen)
  • Существенно легче – весит на 460 граммов меньше (2.24 и 2.7 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (1032 и 1114 см2)
Причины выбрать ASUS ROG Strix Scar 17 G733
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 120 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 109-149% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 39 Вт*ч большей батареей (90 и 51 Вт*ч)
  • На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13065 vs 11635 баллов
  • На 15% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 260 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Bravo 17 2021 (Ryzen)
vs
ROG Strix Scar 17 G733

Корпус

Вес 2.24 кг 2.7 кг
Ширина 397 мм 395 мм
Высота 260 мм 282 мм
Толщина 23 мм 27.5 мм
Площадь 1032 см2 1114 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~74.1%
Боковые рамки 7 мм 6 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 48 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 300 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1148:1 -
Цветовой охват sRGB 60% 100%
Охват Adobe RGB 42% 75.3%
Охват DCI-P3 40.5% -
Время отклика 35 мс 3 мс
Максимальная яркость
Bravo 17 2021 (Ryzen)
260 нит
ROG Strix Scar 17 G733 +15%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 180 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства 590 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 115-130 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 1375 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1645 МГц 1802 МГц
FLOPS 4.632 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 1408 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Bravo 17 2021 (Ryzen)
4.632 терафлопс
ROG Strix Scar 17 G733 +198%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC233 -
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x4W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 84 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.9 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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