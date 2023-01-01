Главная > Сравнение ноутбуков > Bravo 17 или Aorus 17 (2023) – что лучше выбрать?

MSI Bravo 17 против Gigabyte Aorus 17 (2023)

58 из 100
MSI Bravo 17
VS
63 из 100
Gigabyte Aorus 17 (2023)
MSI Bravo 17
Gigabyte Aorus 17 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Bravo 17 и Gigabyte Aorus 17 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Bravo 17
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.7 и 2.8 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (1087 и 1166 см2)
Причины выбрать Gigabyte Aorus 17 (2023)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 45.5 Вт*ч большей батареей (99 и 53.5 Вт*ч)
  • На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13451 vs 10049 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Bravo 17
vs
Aorus 17 (2023)

Корпус

Вес 2.7 кг 2.8 кг
Размеры 398 x 273 x 25.2 мм 398 x 293 x 21.8 мм
Площадь 1087 см2 1166 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.9% ~70.7%
Боковые рамки 7.5 мм 7.5 мм
Цвета Черный Черный
Материал Пластик Top: Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 3

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 130 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1980 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации FreeSync -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость
Bravo 17
300 нит
Aorus 17 (2023)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 200 Вт 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.55 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 12 (4P + 8E)
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Radeon 660M Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Bravo 17 +13%
1864
Aorus 17 (2023)
1656
Geekbench 5 (многоядерный)
Bravo 17
8069
Aorus 17 (2023) +31%
10588
Cinebench R23 (одноядерный)
Bravo 17
1651
Aorus 17 (2023) +4%
1720
Cinebench R23 (многоядерный)
Bravo 17
10049
Aorus 17 (2023) +34%
13451
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 8.6 терафлопс 9.5 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Bravo 17
8.6 терафлопс
Aorus 17 (2023) +10%
9.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 2 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. MSI Bravo 17 или Gigabyte G7 (2022)
2. MSI Bravo 17 или Pulse 17 (2023)
3. MSI Bravo 17 или Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023
4. MSI Bravo 17 или Katana 17 (2023)
5. MSI Bravo 17 или Acer Nitro 5 AN517-55
6. Gigabyte Aorus 17 (2023) или Aorus 15 (2023)
7. Gigabyte Aorus 17 (2023) или Asus TUF Gaming A17 (2023)
8. Gigabyte Aorus 17 (2023) или Aorus 17 (2022)
9. Gigabyte Aorus 17 (2023) или Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Gigabyte Aorus 17 (2023) и MSI Bravo 17 – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры