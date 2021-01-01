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MSI Bravo 17 2021 (Ryzen) против Bravo 15 2021 (Ryzen)

64 из 100
MSI Bravo 17 2021 (Ryzen)
VS
63 из 100
MSI Bravo 15 2021 (Ryzen)
MSI Bravo 17 2021 (Ryzen)
MSI Bravo 15 2021 (Ryzen)
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Экран 1920 x 1080
Процессор AMD Ryzen 7 4800H
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Bravo 17 2021 (Ryzen) и Bravo 15 2021 (Ryzen) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Bravo 17 2021 (Ryzen)
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (2.24 и 2.35 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11635 vs 10604 баллов
Причины выбрать MSI Bravo 15 2021 (Ryzen)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (930 и 1032 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Bravo 17 2021 (Ryzen)
vs
Bravo 15 2021 (Ryzen)

Корпус

Вес 2.24 кг 2.35 кг
Ширина 397 мм 359 мм
Высота 260 мм 259 мм
Толщина 23 мм 24.9 мм
Площадь 1032 см2 930 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~72.2%
Боковые рамки 7 мм 6.8 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 48 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1148:1 -
Цветовой охват sRGB 60% -
Охват Adobe RGB 42% -
Охват DCI-P3 40.5% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 180 Вт 150 Вт
Вес зарядного устройства 590 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Частота GPU 1375 МГц 1375 МГц
Boost частота GPU 1645 МГц 1645 МГц
FLOPS 4.632 терафлопс 4.632 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерных блоков 1408 1408
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Bravo 17 2021 (Ryzen)
4.632 терафлопс
Bravo 15 2021 (Ryzen)
4.632 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC233 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 84 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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