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MSI Creator 15 против ASUS VivoBook S15 S533

MSI Creator 15
VS
ASUS VivoBook S15 S533
MSI Creator 15
ASUS VivoBook S15 S533
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика GeForce MX350
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Creator 15 и ASUS VivoBook S15 S533 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Creator 15
  • Видеокарта показывает в среднем на 265-362% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 49.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 50 Вт*ч)
  • На 73% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3457 vs 2000 баллов
Причины выбрать ASUS VivoBook S15 S533
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (1.8 и 2.1 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Creator 15
vs
VivoBook S15 S533

Корпус

Вес 2.1 кг 1.8 кг
Ширина 358 мм 359.8 мм
Высота 248 мм 233.8 мм
Толщина 19.8 мм 16.1 мм
Площадь 888 см2 841 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.6% ~79.8%
Боковые рамки 6.3 мм 7.2 мм
Цвета Серий Белый, Черный, Зеленый, Красный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 130°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 41.6 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 563:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 37%
Время отклика - 33 мс
Максимальная яркость
Creator 15
н/д
VivoBook S15 S533
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.55 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 180 / 230 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 194 грамма

Звук

Аудиочип Nahimic 3 Realtek ALC256
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 79.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Creator 15 +73%
3457
VivoBook S15 S533
2000

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 1354 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1468 МГц
FLOPS 10.94 терафлопс 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR5
Ширина шины 192 бит 64 бит
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц) 1752 МГц (Effective - 7000 МГц)
Шейдерных блоков 3840 640
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 0 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

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