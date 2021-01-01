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MSI Creator 15 против Dell G5 15 5505 SE

MSI Creator 15
VS
Dell G5 15 5505 SE
MSI Creator 15
Dell G5 15 5505 SE
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Экран
Процессор
Графика Radeon RX 5600M
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Creator 15 и Dell G5 15 5505 SE от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Creator 15
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2.1 и 2.5 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 48.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 51 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 48-66% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Dell G5 15 5505 SE
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Creator 15
vs
G5 15 5505 SE

Корпус

Вес 2.1 кг 2.5 кг
Ширина 358 мм 365.5 мм
Высота 248 мм 254 мм
Толщина 19.8 мм 24.5 мм
Площадь 888 см2 928 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.6% ~72.3%
Боковые рамки 6.3 мм 10.1 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 150°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 50.6 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость
Creator 15
н/д
G5 15 5505 SE
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 180 / 230 Вт 240 Вт

Звук

Аудиочип Nahimic 3 Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 82.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.1
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.1
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.5 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 6
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Creator 15 +11%
499
G5 15 5505 SE
448
Cinebench R20 (многоядерный)
Creator 15 +4%
3457
G5 15 5505 SE
3331

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 1035 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1265 МГц
FLOPS 10.94 терафлопс 5.829 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 3840 2304
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 0 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

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