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MSI Creator 15 против Dell Inspiron 15 5505

MSI Creator 15
VS
Dell Inspiron 15 5505
MSI Creator 15
Dell Inspiron 15 5505
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика -
Память (ОЗУ) 8GB
Накопитель 256GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций MSI Creator 15 и Dell Inspiron 15 5505 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Creator 15
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 46.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 53 Вт*ч)
  • На 75% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3457 vs 1981 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5505
  • Легче – весит на 270 граммов меньше (1.83 и 2.1 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Creator 15
vs
Inspiron 15 5505

Корпус

Вес 2.1 кг 1.83 кг
Ширина 358 мм 356.1 мм
Высота 248 мм 234.5 мм
Толщина 19.8 мм 14.1-17.9 мм
Площадь 888 см2 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.6% ~80.4%
Боковые рамки 6.3 мм 5.4 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 400:1
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Creator 15
н/д
Inspiron 15 5505
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Время полной зарядки - 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 180 / 230 Вт 45 / 65 Вт

Звук

Аудиочип Nahimic 3 Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 6
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Creator 15 +75%
3457
Inspiron 15 5505
1981

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 816-1387 МГц -
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1500 МГц
FLOPS 10.94 терафлопс -
Объем видеопамяти 6 ГБ 0 ГБ
Тип памяти GDDR6 System Shared
Ширина шины 192 бит -
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц) -
Шейдерных блоков 3840 384
Поддержка DirectX 12 12.1
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 32 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 0 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

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Сравнения с конкурентами

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Отзывы

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