MSI Creator 15 против Dell XPS 15 9510 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
82
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
77
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
35
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
93
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
79
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
73
Оценка NanoReview
67
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Creator 15
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 48-65% больше FPS в играх
- Комплектуется на 43.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 56 Вт*ч)
Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021)
- Легче – весит на 290 граммов меньше (1.81 и 2.1 кг)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана
- На 35% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3805 vs 2811 баллов
- Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (793 и 888 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.1 кг
|1.81 кг
|Ширина
|358 мм
|344.7 мм
|Высота
|248 мм
|230 мм
|Толщина
|19.8 мм
|18 мм
|Площадь
|888 см2
|793 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~75.6%
|~89%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|4.3 мм
|Цвета
|Серий
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|145 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|180 / 230 Вт
|90 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|2.2-2.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1211
XPS 15 9510 (2021) +13%
1374
Geekbench 5 (многоядерный)
Creator 15 +16%
5682
4916
Cinebench R20 (одноядерный)
488
Cinebench R20 (многоядерный)
2811
XPS 15 9510 (2021) +35%
3805
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95 Вт
|45 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1215 МГц
|712-1530 МГц
|Boost частота GPU
|1567 МГц
|1057-1740 МГц
|FLOPS
|12 терафлопс
|6.42 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|2048
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Nahimic 3
|-
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|3x USB 4.0
|USB-A
|3x USB 3.2
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
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