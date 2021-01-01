MSI Creator 15 против HP 17
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
75
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
74
31
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
35
15
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
93
58
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
79
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
73
60
Оценка NanoReview
65
41
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Creator 15
- Видеокарта показывает в среднем на 731-997% больше FPS в играх
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
- На 188% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7579 vs 2633 баллов
- Комплектуется на 58.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 41 Вт*ч)
- Легче – весит на 200 граммов меньше (2.1 и 2.3 кг)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Есть подсветка клавиатуры
- Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (888 и 1129 см2)
- Имеет на 33% более четкий дисплей – 141 против 106 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.1 кг
|2.3 кг
|Ширина
|358 мм
|414.7 мм
|Высота
|248 мм
|272.2 мм
|Толщина
|19.8 мм
|24.3 мм
|Площадь
|888 см2
|1129 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~75.6%
|~73.1%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|15.8 мм
|Цвета
|Серий
|Черный, Серебристый, Золотистый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|106 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1600 x 900 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|180 / 230 Вт
|45 Вт
|Длина кабеля
|-
|1 метр
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|6
|2
|Потоков
|12
|4
|L3-кэш
|12 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1260
HP 17 +3%
1299
Geekbench 5 (многоядерный)
Creator 15 +124%
5904
2631
Cinebench R23 (одноядерный)
1211
HP 17 +16%
1408
Cinebench R23 (многоядерный)
Creator 15 +188%
7579
2633
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1215 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1567 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|12 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|192 бит
|-
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|2.67 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|384
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|2666 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|-
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Nahimic 3
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Да
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Нет
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Нет
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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