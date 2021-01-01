Creator 17 (B11UX) или MacBook Pro 13 (M1, 2020) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3840 x 2160 (60 Hz) 3840 x 2160 (120 Hz) 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Intel Core i9 11980HK Apple M1 Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Apple M1 GPU (8-core) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Creator 17 (B11UX) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 199-272% больше FPS в играх

На 69% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12667 vs 7489 баллов

Комплектуется на 41.7 Вт*ч большей батареей (99.9 и 58.2 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) Существенно легче – весит на 1050 граммов меньше (1.4 и 2.45 кг)

Значительно компактнее – имеет на 37% меньшую площадь корпуса (646 и 1027 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.45 кг 1.4 кг Размеры 396.1 x 259.4 x 20.2 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 1027 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~79.4% Боковые рамки 6.6 мм 8.8 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 3 1 Скорость куллера - 7000 об/мин Уровень шума - 41.9 дБ

Дисплей 3840 x 2160 (60 Hz) 3840 x 2160 (120 Hz) 2560 x 1600 Диагональ 17.3 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы Mini LED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 255 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1759:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 88.3% Охват DCI-P3 100% - Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Creator 17 (B11UX) +100% 1000 нит MacBook Pro 13 (M1, 2020) 500 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 58.2 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 230 Вт 61 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 275 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Apple M1 GPU (8-core) TGP 95 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1215 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1567 МГц 1278 МГц FLOPS 12 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 1024 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU Creator 17 (B11UX) +362% 12 терафлопс MacBook Pro 13 (M1, 2020) 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 77.5 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры - 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 11.1 x 6.6 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.