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MSI Creator 17 (B11UX) против Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)

76 из 100
MSI Creator 17 (B11UX)
VS
66 из 100
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
MSI Creator 17 (B11UX)
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор Apple M1
Графика Apple M1 GPU (8-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Creator 17 (B11UX) и Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Creator 17 (B11UX)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 199-272% больше FPS в играх
  • На 69% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12667 vs 7489 баллов
  • Комплектуется на 41.7 Вт*ч большей батареей (99.9 и 58.2 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
  • Существенно легче – весит на 1050 граммов меньше (1.4 и 2.45 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 37% меньшую площадь корпуса (646 и 1027 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Creator 17 (B11UX)
vs
MacBook Pro 13 (M1, 2020)

Корпус

Вес 2.45 кг 1.4 кг
Размеры 396.1 x 259.4 x 20.2 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм
Площадь 1027 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~79.4%
Боковые рамки 6.6 мм 8.8 мм
Цвета Черный Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 1
Скорость куллера - 7000 об/мин
Уровень шума - 41.9 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы Mini LED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 255 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1759:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 88.3%
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Creator 17 (B11UX) +100%
1000 нит
MacBook Pro 13 (M1, 2020)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 61 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 275 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 8
L3-кэш 24 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Apple M1 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Частота GPU 1215 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1567 МГц 1278 МГц
FLOPS 12 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 1024
Поддержка DirectX 12 -
Производительность GPU
Creator 17 (B11UX) +362%
12 терафлопс
MacBook Pro 13 (M1, 2020)
2.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 77.5 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 11.1 x 6.6 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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