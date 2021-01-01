Creator 17 (B11UX) или ROG Zephyrus M16 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3840 x 2160 (60 Hz) 3840 x 2160 (120 Hz) - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Intel Core i9 11980HK - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 24GB 32GB 48GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Creator 17 (B11UX) Видеокарта показывает в среднем на 25-35% больше FPS в играх

Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)

На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит

Имеет на 80% более четкий дисплей – 255 против 142 точек на дюйм (PPI)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 550 граммов меньше (1.9 и 2.45 кг)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (863 и 1027 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.45 кг 1.9 кг Размеры 396.1 x 259.4 x 20.2 мм 355 x 243 x 19.9 мм Площадь 1027 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~86% Боковые рамки 6.6 мм 5.2 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 3 2 Уровень шума - 56 дБ

Дисплей 3840 x 2160 (60 Hz) 3840 x 2160 (120 Hz) 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов Тип матрицы Mini LED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 255 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Охват DCI-P3 100% - Максимальная яркость Creator 17 (B11UX) +100% 1000 нит ROG Zephyrus M16 500 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 230 Вт 140 / 240 / 280 Вт Вес зарядного устройства - 550 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB TGP 95 Вт 60-75 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1215 МГц 1350 МГц Boost частота GPU 1567 МГц 1598 МГц FLOPS 12 терафлопс 8.2 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 2560 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Creator 17 (B11UX) +46% 12 терафлопс ROG Zephyrus M16 8.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 24GB 32GB 48GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 48 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков - 2x2W, 2x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 80 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры - 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.