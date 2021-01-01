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MSI Creator 17 (B11UX) против HP 17

78 из 100
MSI Creator 17 (B11UX)
VS
44 из 100
HP 17
MSI Creator 17 (B11UX)
HP 17
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика Intel UHD Graphics Xe G4
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Creator 17 (B11UX) и HP 17 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Creator 17 (B11UX)
  • Видеокарта показывает в среднем на 731-997% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • На 381% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12667 vs 2633 баллов
  • Комплектуется на 58.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • На 233% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 300 нит
  • Имеет на 141% более четкий дисплей – 255 против 106 точек на дюйм (PPI)
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (1027 и 1129 см2)
Причины выбрать HP 17
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (2.3 и 2.45 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Creator 17 (B11UX)
vs
HP 17

Корпус

Вес 2.45 кг 2.3 кг
Ширина 396.1 мм 414.7 мм
Высота 259.4 мм 272.2 мм
Толщина 20.2 мм 24.3 мм
Площадь 1027 см2 1129 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~73.1%
Боковые рамки 6.6 мм 15.8 мм
Цвета Черный Черный, Серебристый, Золотистый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы Mini LED TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 255 точек на дюйм 106 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1600 x 900 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100% -
Максимальная яркость
Creator 17 (B11UX) +233%
1000 нит
HP 17
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 45 Вт
Длина кабеля - 1 метр

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 8 2
Потоков 16 4
L3-кэш 24 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Creator 17 (B11UX) +24%
1616
HP 17
1299
Geekbench 5 (многоядерный)
Creator 17 (B11UX) +227%
8594
HP 17
2631
Cinebench R23 (одноядерный)
Creator 17 (B11UX) +10%
1542
HP 17
1408
Cinebench R23 (многоядерный)
Creator 17 (B11UX) +381%
12667
HP 17
2633

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1215 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1567 МГц 1100 МГц
FLOPS 12 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти 14 Гбит/с 2.67 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Creator 17 (B11UX) +1329%
12 терафлопс
HP 17
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 2666 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) -
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Да
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 Нет
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Нет
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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