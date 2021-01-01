MSI Creator 17 (B11UX) против HP 17
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
31
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
25
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
58
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
60
Оценка NanoReview
44
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Creator 17 (B11UX)
- Видеокарта показывает в среднем на 731-997% больше FPS в играх
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
- На 381% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12667 vs 2633 баллов
- Комплектуется на 58.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 41 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
- На 233% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 300 нит
- Имеет на 141% более четкий дисплей – 255 против 106 точек на дюйм (PPI)
- Есть подсветка клавиатуры
- Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (1027 и 1129 см2)
Причины выбрать HP 17
- Немного легче – весит на 150 граммов меньше (2.3 и 2.45 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.45 кг
|2.3 кг
|Ширина
|396.1 мм
|414.7 мм
|Высота
|259.4 мм
|272.2 мм
|Толщина
|20.2 мм
|24.3 мм
|Площадь
|1027 см2
|1129 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.3%
|~73.1%
|Боковые рамки
|6.6 мм
|15.8 мм
|Цвета
|Черный
|Черный, Серебристый, Золотистый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|3
|2
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|Mini LED
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|255 точек на дюйм
|106 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|3840 x 2160 пикселей
|1600 x 900 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Охват DCI-P3
|100%
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|230 Вт
|45 Вт
|Длина кабеля
|-
|1 метр
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9-2.3 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|8
|2
|Потоков
|16
|4
|L3-кэш
|24 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Creator 17 (B11UX) +24%
1616
1299
Geekbench 5 (многоядерный)
Creator 17 (B11UX) +227%
8594
2631
Cinebench R23 (одноядерный)
Creator 17 (B11UX) +10%
1542
1408
Cinebench R23 (многоядерный)
Creator 17 (B11UX) +381%
12667
2633
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1215 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1567 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|12 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|192 бит
|-
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|2.67 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|384
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|2666 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|-
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Да
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|-
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Нет
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Нет
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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