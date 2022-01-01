Главная > Сравнение ноутбуков > Creator 17 (B11UX) или EliteBook 860 G9 – что лучше выбрать?

MSI Creator 17 (B11UX) против HP EliteBook 860 G9

70 из 100
MSI Creator 17 (B11UX)
VS
54 из 100
HP EliteBook 860 G9
MSI Creator 17 (B11UX)
HP EliteBook 860 G9
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 99.9 Вт*ч
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Creator 17 (B11UX) и HP EliteBook 860 G9 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Creator 17 (B11UX)
  • Видеокарта показывает в среднем на 413-563% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 48.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 51 Вт*ч)
  • На 74% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12667 vs 7296 баллов
  • Имеет на 80% более четкий дисплей – 255 против 142 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP EliteBook 860 G9
  • Существенно легче – весит на 690 граммов меньше (1.76 и 2.45 кг)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (900 и 1027 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Creator 17 (B11UX)
vs
EliteBook 860 G9

Корпус

Вес 2.45 кг 1.76 кг
Размеры 396.1 x 259.4 x 20.2 мм 358.7 x 251 x 19.2 мм
Площадь 1027 см2 900 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~82.4%
Боковые рамки 6.6 мм 7 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы Mini LED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 255 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 100% -
Максимальная яркость
Creator 17 (B11UX)
1000 нит
EliteBook 860 G9
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 65 / 100 Вт
Длина кабеля - 1 метр

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 12
Потоков 16 16
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1215 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1567 МГц 1100 МГц
FLOPS 12 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR5
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти 14 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 640
Блоки текстурирования (TMUs) 120 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 20
Производительность GPU
Creator 17 (B11UX) +751%
12 терафлопс
EliteBook 860 G9
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) против MSI Creator 17 (B11UX)
2. Dell XPS 17 9710 (2021) против MSI Creator 17 (B11UX)
3. Lenovo Legion 5 17” (2021, AMD) против MSI Creator 17 (B11UX)
4. MSI Creator Z16 против Creator 17 (B11UX)
5. Apple MacBook Pro 16 (2021) против HP EliteBook 860 G9
6. Dell XPS 15 9520 (2022) против HP EliteBook 860 G9
7. Dell XPS 17 9720 (2022) против HP EliteBook 860 G9
8. LG Gram 17 (2022) против HP EliteBook 860 G9
9. HP ProBook 450 G9 против EliteBook 860 G9
10. HP EliteBook 840 G9 против 860 G9

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP EliteBook 860 G9 и MSI Creator 17 (B11UX) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры