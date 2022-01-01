Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3840 x 2160 (60 Hz) 3840 x 2160 (120 Hz) - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) Батарея 99.9 Вт*ч - 51 Вт*ч 76 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Intel Core i9 11980HK - Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Creator 17 (B11UX) Видеокарта показывает в среднем на 413-563% больше FPS в играх

Комплектуется на 48.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 51 Вт*ч)

На 74% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12667 vs 7296 баллов

Имеет на 80% более четкий дисплей – 255 против 142 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать HP EliteBook 860 G9 Существенно легче – весит на 690 граммов меньше (1.76 и 2.45 кг)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (900 и 1027 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.45 кг 1.76 кг Размеры 396.1 x 259.4 x 20.2 мм 358.7 x 251 x 19.2 мм Площадь 1027 см2 900 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~82.4% Боковые рамки 6.6 мм 7 мм Цвета Черный Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 3 2

Дисплей 3840 x 2160 (60 Hz) 3840 x 2160 (120 Hz) 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов Тип матрицы Mini LED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 255 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 100% - Максимальная яркость Creator 17 (B11UX) 1000 нит EliteBook 860 G9 1000 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 51 Вт*ч 76 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 230 Вт 65 / 100 Вт Длина кабеля - 1 метр

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 95 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1215 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1567 МГц 1100 МГц FLOPS 12 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR5 Ширина шины 192 бит - Скорость памяти 14 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 640 Блоки текстурирования (TMUs) 120 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 20 Производительность GPU Creator 17 (B11UX) +751% 12 терафлопс EliteBook 860 G9 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры - 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.