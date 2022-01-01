MSI Creator 17 (B11UX) против HP EliteBook 860 G9
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Creator 17 (B11UX)
- Видеокарта показывает в среднем на 413-563% больше FPS в играх
- Комплектуется на 48.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 51 Вт*ч)
- На 74% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12667 vs 7296 баллов
- Имеет на 80% более четкий дисплей – 255 против 142 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP EliteBook 860 G9
- Существенно легче – весит на 690 граммов меньше (1.76 и 2.45 кг)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (900 и 1027 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.45 кг
|1.76 кг
|Размеры
|396.1 x 259.4 x 20.2 мм
|358.7 x 251 x 19.2 мм
|Площадь
|1027 см2
|900 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.3%
|~82.4%
|Боковые рамки
|6.6 мм
|7 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|3
|2
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|Mini LED
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|255 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|3840 x 2160 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват DCI-P3
|100%
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|230 Вт
|65 / 100 Вт
|Длина кабеля
|-
|1 метр
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9-2.3 ГГц
|1.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|8
|12
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1635
1589
Geekbench 5 (многоядерный)
Creator 17 (B11UX) +19%
9122
7670
Cinebench R23 (одноядерный)
1542
1529
Cinebench R23 (многоядерный)
Creator 17 (B11UX) +74%
12667
7296
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95 Вт
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1215 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1567 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|12 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR5
|Ширина шины
|192 бит
|-
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|4.8 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|-
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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