Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 3840 x 2160 (60 Hz) 3840 x 2160 (120 Hz) - 1920 x 1200 3840 x 2400 (OLED) 3840 x 2400 (IPS) Процессор - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Intel Core i9 11980HK - Intel Core i5 12600HX Intel Core i7 12800HX Intel Core i7 12850HX Intel Core i9 12900HX Intel Core i9 12950HX Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Radeon RX 6600M 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB 128GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Creator 17 (B11UX) Комплектуется на 4.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 95 Вт*ч)

Имеет на 80% более четкий дисплей – 255 против 142 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать HP ZBook Fury 16 G9 Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (910 и 1027 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.45 кг 2.44 кг Размеры 396.1 x 259.4 x 20.2 мм 363 x 250.6 x 27.75 мм Площадь 1027 см2 910 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~81.6% Боковые рамки 6.6 мм 9.2 мм Цвета Черный Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 3 2

Дисплей 3840 x 2160 (60 Hz) 3840 x 2160 (120 Hz) 1920 x 1200 3840 x 2400 (OLED) 3840 x 2400 (IPS) Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов Тип матрицы Mini LED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 255 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 100% - Максимальная яркость Creator 17 (B11UX) 1000 нит ZBook Fury 16 G9 1000 нит

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 95 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 230 Вт 150 / 200 / 230 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Radeon RX 6600M 8GB TGP 95 Вт - Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1215 МГц 1489 МГц Boost частота GPU 1567 МГц 2177 МГц FLOPS 12 терафлопс 11.4 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 1792 Блоки текстурирования (TMUs) 120 112 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 64 Производительность GPU Creator 17 (B11UX) +5% 12 терафлопс ZBook Fury 16 G9 11.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB 128GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 4 Макс. количество памяти 64 ГБ 128 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры - 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v2.0 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.