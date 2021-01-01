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MSI Creator 17 (B11UX) против Lenovo Legion 5i 17" (2021, Intel)

79 из 100
MSI Creator 17 (B11UX)
VS
64 из 100
Lenovo Legion 5i 17
MSI Creator 17 (B11UX)
Lenovo Legion 5i 17" (2021, Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Creator 17 (B11UX) и Lenovo Legion 5i 17" (2021, Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Creator 17 (B11UX)
  • Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (2.45 и 2.98 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 48-65% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • На 27% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12667 vs 9959 баллов
  • Комплектуется на 19.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 80 Вт*ч)
  • На 233% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 300 нит
  • Имеет на 101% более четкий дисплей – 255 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (1027 и 1156 см2)
Причины выбрать Lenovo Legion 5i 17" (2021, Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Creator 17 (B11UX)
vs
Legion 5i 17" (2021, Intel)

Корпус

Вес 2.45 кг 2.98 кг
Размеры 396.1 x 259.4 x 20.2 мм 398.6 x 290 x 24.3-26.2 мм
Площадь 1027 см2 1156 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~71.4%
Боковые рамки 6.6 мм 7.8 мм
Цвета Черный Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы Mini LED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 255 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 3840 x 2160 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1030:1
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика - 23 мс
Максимальная яркость
Creator 17 (B11UX) +233%
1000 нит
Legion 5i 17" (2021, Intel)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 230 Вт 170 / 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1215 МГц 712-1530 МГц
Boost частота GPU 1567 МГц 1057-1740 МГц
FLOPS 12 терафлопс 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Creator 17 (B11UX) +87%
12 терафлопс
Legion 5i 17" (2021, Intel)
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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Сравнения с конкурентами

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3. Creator 17 (B11UX) против HP 17
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8. Legion 5i 17" (2021, Intel) против Legion 5i 15" (2021, Intel)

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