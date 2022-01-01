Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Intel Core i7 11390H Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Creator Z16 Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 90% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12075 vs 6366 баллов

Комплектуется на 41 Вт*ч большей батареей (90 и 49 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 38-52% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 38% более четкий дисплей – 189 против 137 точек на дюйм (PPI)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Acer Swift X SFX16-51G Легче – весит на 300 граммов меньше (1.9 и 2.2 кг)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.2 кг 1.9 кг Размеры 359 x 256 x 15.9 мм 368.3 x 236.2 x 18.8 мм Площадь 919 см2 870 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.8% ~82.1% Боковые рамки 7.2 мм 6 мм Цвета Черный, Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 3 1 Уровень шума 54.8 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1485:1 Цветовой охват sRGB - 98.6% Охват Adobe RGB - 69.9% Охват DCI-P3 100% 72% Максимальная яркость Creator Z16 +33% 400 нит Swift X SFX16-51G 300 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 49 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 180 Вт 60 / 90 Вт Вес зарядного устройства 770 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP 65 Вт 60 Вт Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 975 МГц 1237 МГц Boost частота GPU 1357 МГц 1500 МГц FLOPS 10.4 терафлопс 6.14 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 120 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40 Производительность GPU Creator Z16 +69% 10.4 терафлопс Swift X SFX16-51G 6.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 6.0 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.