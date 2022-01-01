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MSI Creator Z16 против Acer Swift X SFX16-51G

70 из 100
MSI Creator Z16
VS
52 из 100
Acer Swift X SFX16-51G
MSI Creator Z16
Acer Swift X SFX16-51G
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Экран 1920 x 1080
Процессор Intel Core i7 11390H
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Creator Z16 и Acer Swift X SFX16-51G от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Creator Z16
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 90% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12075 vs 6366 баллов
  • Комплектуется на 41 Вт*ч большей батареей (90 и 49 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 38-52% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 38% более четкий дисплей – 189 против 137 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Acer Swift X SFX16-51G
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (1.9 и 2.2 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Creator Z16
vs
Swift X SFX16-51G

Корпус

Вес 2.2 кг 1.9 кг
Размеры 359 x 256 x 15.9 мм 368.3 x 236.2 x 18.8 мм
Площадь 919 см2 870 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.8% ~82.1%
Боковые рамки 7.2 мм 6 мм
Цвета Черный, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 1
Уровень шума 54.8 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1485:1
Цветовой охват sRGB - 98.6%
Охват Adobe RGB - 69.9%
Охват DCI-P3 100% 72%
Максимальная яркость
Creator Z16 +33%
400 нит
Swift X SFX16-51G
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 180 Вт 60 / 90 Вт
Вес зарядного устройства 770 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 2.9-3.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 5 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Creator Z16 +90%
12075
Swift X SFX16-51G
6366

Видеокарта

Модель GPU
TGP 65 Вт 60 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 975 МГц 1237 МГц
Boost частота GPU 1357 МГц 1500 МГц
FLOPS 10.4 терафлопс 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 120 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40
Производительность GPU
Creator Z16 +69%
10.4 терафлопс
Swift X SFX16-51G
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 6.0 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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