Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 3024 x 1964 Процессор - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Creator Z16 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (90 и 70 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.6 и 2.2 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (691 и 919 см 2 )

) Имеет на 34% более четкий дисплей – 254 против 189 точек на дюйм (PPI)

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.2 кг 1.6 кг Размеры 359 x 256 x 15.9 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 919 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.8% ~84.6% Боковые рамки 7.2 мм 3.4 мм Цвета Черный, Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 3 2 Скорость куллера - 6241 об/мин Уровень шума 54.8 дБ 49.5 дБ

Дисплей 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 3024 x 1964 Диагональ 16 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 48900:1 Цветовой охват sRGB - 99.3% Охват DCI-P3 100% - Время отклика - 49 мс Максимальная яркость Creator Z16 400 нит MacBook Pro 14 (2021) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 180 Вт 67 / 96 Вт Вес зарядного устройства 770 граммов 274 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 65 Вт 30 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 975 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1357 МГц 1296 МГц FLOPS 10.4 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 192 бит 256 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 120 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 64 Производительность GPU Creator Z16 +100% 10.4 терафлопс MacBook Pro 14 (2021) 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 4.2 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 84.9 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 12.0 x 6.0 см 13.2 x 8.1 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.