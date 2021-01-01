Creator Z16 или ROG Strix G15 G513 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 2560 x 1440 Батарея 90 Вт*ч - 56 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce GTX 1650 Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Creator Z16 Видеокарта показывает в среднем на 124-170% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать ASUS ROG Strix G15 G513 Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.1 и 2.2 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13036 vs 12075 баллов

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.2 кг 2.1 кг Размеры 359 x 256 x 15.9 мм 354 x 259 x 27.2 мм Площадь 919 см2 917 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.8% ~73.2% Боковые рамки 7.2 мм 4.3 мм Цвета Черный, Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 3 2 Уровень шума - 50 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 2560 x 1440 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 144 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% 62.5% Охват Adobe RGB - 47.3% Охват DCI-P3 100% - Максимальная яркость Creator Z16 400 нит ROG Strix G15 G513 н/д

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 56 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 180 Вт 150 / 240 Вт Вес зарядного устройства - 560 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce GTX 1650 Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB TGP 65 Вт 65 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 975 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1357 МГц 1560 МГц FLOPS 10.4 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 1024 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Creator Z16 +226% 10.4 терафлопс ROG Strix G15 G513 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos - Да Макс. громкость - 78 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 13.0 x 7.7 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.