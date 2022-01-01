Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 3840 x 2160 Процессор - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H - Intel Core i7 10870H Intel Core i9 10980HK Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Creator Z16 Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Немного легче – весит на 140 граммов меньше (2.2 и 2.34 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12075 vs 10362 баллов

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 Видеокарта показывает в среднем на 21-29% больше FPS в играх

Сенсорный экран

Имеет на 49% более четкий дисплей – 282 против 189 точек на дюйм (PPI)

На 10% выше максимальная яркость экрана – 440 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.2 кг 2.34 кг Размеры 359 x 256 x 15.9 мм 359.8 x 249.2 x 24.5 мм Площадь 919 см2 897 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.8% ~74.8% Боковые рамки 7.2 мм 7.2 мм Цвета Черный, Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 3 2 Уровень шума 54.8 дБ 54.2 дБ

Дисплей 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 282 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3840 x 2160 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 99.6% Охват DCI-P3 100% 99.9% Время отклика - 2 мс Максимальная яркость Creator Z16 400 нит ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 +10% 440 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 92 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 180 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 770 граммов 712 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB TGP 65 Вт 90-110 Вт Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 975 МГц 930 МГц Boost частота GPU 1357 МГц 1410 МГц FLOPS 10.4 терафлопс 14.4 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 256 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 5120 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Creator Z16 10.4 терафлопс ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 +38% 14.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Нет - Макс. громкость - 77.9 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 12.0 x 6.0 см - Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.