Главная > Сравнение ноутбуков > Creator Z16 или ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 – что лучше выбрать?

MSI Creator Z16 против ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582

76 из 100
MSI Creator Z16
VS
72 из 100
ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
MSI Creator Z16
ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2160
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Creator Z16 и ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Creator Z16
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Немного легче – весит на 140 граммов меньше (2.2 и 2.34 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12075 vs 10362 баллов
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
  • Видеокарта показывает в среднем на 21-29% больше FPS в играх
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 282 против 189 точек на дюйм (PPI)
  • На 10% выше максимальная яркость экрана – 440 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Creator Z16
vs
ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582

Корпус

Вес 2.2 кг 2.34 кг
Размеры 359 x 256 x 15.9 мм 359.8 x 249.2 x 24.5 мм
Площадь 919 см2 897 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.8% ~74.8%
Боковые рамки 7.2 мм 7.2 мм
Цвета Черный, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 2
Уровень шума 54.8 дБ 54.2 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 99.6%
Охват DCI-P3 100% 99.9%
Время отклика - 2 мс
Максимальная яркость
Creator Z16
400 нит
ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 +10%
440 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 180 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства 770 граммов 712 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 5 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 65 Вт 90-110 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 975 МГц 930 МГц
Boost частота GPU 1357 МГц 1410 МГц
FLOPS 10.4 терафлопс 14.4 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 256 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 5120
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Creator Z16
10.4 терафлопс
ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 +38%
14.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость - 77.9 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 6.0 см -
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. MacBook Pro 16 (2019) и Creator Z16
2. XPS 17 9710 (2021) и Creator Z16
3. Creator 17 (B11UX) и Creator Z16
4. MacBook Pro 16 (2021) и ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
5. XPS 15 9500 и ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
6. ROG Zephyrus G15 GA503 и ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
7. ZenBook Flip 15 OLED UX564 и ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
8. Blade 15 Base Edition (2021) и ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 и MSI Creator Z16 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры