Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея 90 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H - Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Creator Z16 Видеокарта показывает в среднем на 716-977% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)

На 27% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12075 vs 9504 баллов

Имеет на 30% более четкий дисплей – 189 против 145 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Precision 5560 Немного легче – весит на 160 граммов меньше (2.04 и 2.2 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (793 и 919 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.2 кг 2.04 кг Размеры 359 x 256 x 15.9 мм 344.4 x 230.3 x 18.5 мм Площадь 919 см2 793 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.8% ~89% Боковые рамки 7.2 мм 4.2 мм Цвета Черный, Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 3 2 Уровень шума 54.8 дБ 50 дБ

Дисплей 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1650:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 100% - Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Creator Z16 400 нит Precision 5560 +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 180 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства 770 граммов 481 грамм

Процессор Модель CPU Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 2.4-2.9 ГГц Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц Ядер 8 6 Потоков 16 12 L3-кэш 24 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Creator Z16 1462 Precision 5560 +3% 1499 Geekbench 5 (многоядерный) Creator Z16 +13% 7723 Precision 5560 6840 Cinebench R23 (одноядерный) Creator Z16 1458 Precision 5560 +3% 1504 Cinebench R23 (многоядерный) Creator Z16 +27% 12075 Precision 5560 9504

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) TGP 65 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 975 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1357 МГц 1450 МГц FLOPS 10.4 терафлопс 0.742 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 192 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 256 Блоки текстурирования (TMUs) 120 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 8 Производительность GPU Creator Z16 +1302% 10.4 терафлопс Precision 5560 0.742 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281-CG Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2.5W, 2x1.5W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 75.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер 12.0 x 6.0 см 15.0 x 9.0 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.