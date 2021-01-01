Creator Z16 или XPS 17 9710 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Intel Core i9 11980HK Графика GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Creator Z16 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 38-52% больше FPS в играх

На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12075 vs 9759 баллов

Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 42% более четкий дисплей – 189 против 133 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell XPS 17 9710 (2021) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (97 и 90 Вт*ч)

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.2 кг 2.21 кг Размеры 359 x 256 x 15.9 мм 374.4 x 248 x 19 мм Площадь 919 см2 929 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.8% ~90.3% Боковые рамки 7.2 мм 4.1 мм Цвета Черный, Серий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 3 2 Уровень шума - 49 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 17 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 133 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 100% - Максимальная яркость Creator Z16 400 нит XPS 17 9710 (2021) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 97 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 180 Вт 130 Вт Вес зарядного устройства - 508 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 65 Вт 60 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 975 МГц 1237 МГц Boost частота GPU 1357 МГц 1500 МГц FLOPS 10.4 терафлопс 6.14 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 2048 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Creator Z16 +69% 10.4 терафлопс XPS 17 9710 (2021) 6.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC711-CG Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W, 2x1.5W Dolby Atmos - Нет Макс. громкость - 78.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.