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MSI Creator Z16 против HP Spectre x360 16

70 из 100
MSI Creator Z16
VS
62 из 100
HP Spectre x360 16
MSI Creator Z16
HP Spectre x360 16
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Экран
Процессор Intel Core i7 11390H
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Creator Z16 и HP Spectre x360 16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Creator Z16
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 59-81% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 92% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12075 vs 6305 баллов
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (90 и 83 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать HP Spectre x360 16
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (2 и 2.2 кг)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 226 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Creator Z16
vs
Spectre x360 16

Корпус

Вес 2.2 кг 2 кг
Размеры 359 x 256 x 15.9 мм 358 x 245.3 x 19.9 мм
Площадь 919 см2 878 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.8% ~84.5%
Боковые рамки 7.2 мм 6.7 мм
Цвета Черный, Серий Черный, Синий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 180° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 2
Уровень шума 54.8 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 226 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1000:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 74%
Охват DCI-P3 100% 74%
Максимальная яркость
Creator Z16
400 нит
Spectre x360 16
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:55 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 180 Вт 135 Вт
Вес зарядного устройства 770 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 2.9-3.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 5 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 24 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Creator Z16 +52%
7723
Spectre x360 16
5076
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Creator Z16 +92%
12075
Spectre x360 16
6305

Видеокарта

Модель GPU
TGP 65 Вт 40 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 975 МГц 938 МГц
Boost частота GPU 1357 МГц 1223 МГц
FLOPS 10.4 терафлопс 5.01 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 120 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40
Производительность GPU
Creator Z16 +108%
10.4 терафлопс
Spectre x360 16
5.01 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 4.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 6.0 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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