Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Графика GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - Radeon RX 5500M 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 12GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Creator Z16 Легче – весит на 200 граммов меньше (2.2 и 2.4 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 69-94% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (90 и 70 Вт*ч)

На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12075 vs 10556 баллов

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит

Имеет на 38% более четкий дисплей – 189 против 137 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать HP Victus 16 (2021 AMD) Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.2 кг 2.4 кг Размеры 359 x 256 x 15.9 мм 370 x 260 x 23.6 мм Площадь 919 см2 962 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.8% ~74.3% Боковые рамки 7.2 мм 6.8 мм Цвета Черный, Серий Белый, Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 3 2 Уровень шума 54.8 дБ 52 дБ

Дисплей 2560 x 1600 (Non-Touch) 2560 x 1600 (Touch) 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 16 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 144 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1203:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 73.2% Охват DCI-P3 100% 72.6% Время отклика - 12 мс Максимальная яркость Creator Z16 +60% 400 нит Victus 16 (2021 AMD) 250 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 70 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 180 Вт 200 Вт Вес зарядного устройства 770 граммов 500 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Radeon RX 5500M 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 65 Вт - Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 975 МГц 1375 МГц Boost частота GPU 1357 МГц 1645 МГц FLOPS 10.4 терафлопс 4.632 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 1408 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Creator Z16 +125% 10.4 терафлопс Victus 16 (2021 AMD) 4.632 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 12GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC245 Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 78 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 6.0 см 12.5 x 8.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.