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MSI Creator Z16 против HP Victus 16 (2021 AMD)

76 из 100
MSI Creator Z16
VS
62 из 100
HP Victus 16 (2021 AMD)
MSI Creator Z16
HP Victus 16 (2021 AMD)
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Экран
Процессор
Графика GeForce RTX 3060 Mobile 6GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Creator Z16 и HP Victus 16 (2021 AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Creator Z16
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (2.2 и 2.4 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 69-94% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (90 и 70 Вт*ч)
  • На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12075 vs 10556 баллов
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
  • Имеет на 38% более четкий дисплей – 189 против 137 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP Victus 16 (2021 AMD)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Creator Z16
vs
Victus 16 (2021 AMD)

Корпус

Вес 2.2 кг 2.4 кг
Размеры 359 x 256 x 15.9 мм 370 x 260 x 23.6 мм
Площадь 919 см2 962 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.8% ~74.3%
Боковые рамки 7.2 мм 6.8 мм
Цвета Черный, Серий Белый, Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 2
Уровень шума 54.8 дБ 52 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1203:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 73.2%
Охват DCI-P3 100% 72.6%
Время отклика - 12 мс
Максимальная яркость
Creator Z16 +60%
400 нит
Victus 16 (2021 AMD)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 180 Вт 200 Вт
Вес зарядного устройства 770 граммов 500 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 65 Вт -
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 975 МГц 1375 МГц
Boost частота GPU 1357 МГц 1645 МГц
FLOPS 10.4 терафлопс 4.632 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 1408
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Creator Z16 +125%
10.4 терафлопс
Victus 16 (2021 AMD)
4.632 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC245
Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 78 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 6.0 см 12.5 x 8.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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