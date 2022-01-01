MSI Creator Z16 против HP Victus 16 (2021 AMD)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Creator Z16
- Легче – весит на 200 граммов меньше (2.2 и 2.4 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 69-94% больше FPS в играх
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (90 и 70 Вт*ч)
- На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12075 vs 10556 баллов
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
- Имеет на 38% более четкий дисплей – 189 против 137 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP Victus 16 (2021 AMD)
- Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.2 кг
|2.4 кг
|Размеры
|359 x 256 x 15.9 мм
|370 x 260 x 23.6 мм
|Площадь
|919 см2
|962 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.8%
|~74.3%
|Боковые рамки
|7.2 мм
|6.8 мм
|Цвета
|Черный, Серий
|Белый, Серебристый, Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|3
|2
|Уровень шума
|54.8 дБ
|52 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|16.1 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|137 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1203:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|73.2%
|Охват DCI-P3
|100%
|72.6%
|Время отклика
|-
|12 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|180 Вт
|200 Вт
|Вес зарядного устройства
|770 граммов
|500 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9-2.3 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|24 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Creator Z16 +5%
1477
1408
Geekbench 5 (многоядерный)
Creator Z16 +32%
7845
5939
Cinebench R23 (одноядерный)
Creator Z16 +3%
1458
1415
Cinebench R23 (многоядерный)
Creator Z16 +14%
12075
10556
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|65 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|Да
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
|Частота GPU
|975 МГц
|1375 МГц
|Boost частота GPU
|1357 МГц
|1645 МГц
|FLOPS
|10.4 терафлопс
|4.632 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|~14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|1408
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC245
|Формат звука
|4.0
|2.0
|Мощность динамиков
|4x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|78 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|12.0 x 6.0 см
|12.5 x 8.0 см
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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