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MSI Creator Z16 против Huawei MateBook 16 (2021)

70 из 100
MSI Creator Z16
VS
54 из 100
Huawei MateBook 16 (2021)
MSI Creator Z16
Huawei MateBook 16 (2021)
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Экран 2520 x 1680
Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Creator Z16 и Huawei MateBook 16 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Creator Z16
  • Видеокарта показывает в среднем на 461-629% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 22% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12075 vs 9872 баллов
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (90 и 84 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Huawei MateBook 16 (2021)
  • Легче – весит на 210 граммов меньше (1.99 и 2.2 кг)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Creator Z16
vs
MateBook 16 (2021)

Корпус

Вес 2.2 кг 1.99 кг
Размеры 359 x 256 x 15.9 мм 351 x 254.9 x 17.8 мм
Площадь 919 см2 895 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.8% ~85.2%
Боковые рамки 7.2 мм 6.4 мм
Цвета Черный, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 145°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 2
Уровень шума 54.8 дБ 42.4 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 3:2
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2520 x 1680 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1500:1
Цветовой охват sRGB - 94.9%
Охват Adobe RGB - 65.1%
Охват DCI-P3 100% 63.1%
Время отклика - 34 мс
Максимальная яркость
Creator Z16 +33%
400 нит
MateBook 16 (2021)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 180 Вт 135 Вт
Вес зарядного устройства 770 граммов 482 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 65 Вт 10-45 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 975 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1357 МГц 1600 МГц
FLOPS 10.4 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 448
Блоки текстурирования (TMUs) 120 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 7
Производительность GPU
Creator Z16 +839%
10.4 терафлопс
MateBook 16 (2021)
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 86 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана В клавиатуре
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 6.0 см 14.1 x 9.1 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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