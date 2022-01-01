MSI Creator Z16 против Huawei MateBook 16 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Creator Z16
- Видеокарта показывает в среднем на 461-629% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- На 22% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12075 vs 9872 баллов
- Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (90 и 84 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Huawei MateBook 16 (2021)
- Легче – весит на 210 граммов меньше (1.99 и 2.2 кг)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.2 кг
|1.99 кг
|Размеры
|359 x 256 x 15.9 мм
|351 x 254.9 x 17.8 мм
|Площадь
|919 см2
|895 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.8%
|~85.2%
|Боковые рамки
|7.2 мм
|6.4 мм
|Цвета
|Черный, Серий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|145°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|3
|2
|Уровень шума
|54.8 дБ
|42.4 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|3:2
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|2520 x 1680 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1500:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|94.9%
|Охват Adobe RGB
|-
|65.1%
|Охват DCI-P3
|100%
|63.1%
|Время отклика
|-
|34 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|180 Вт
|135 Вт
|Вес зарядного устройства
|770 граммов
|482 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9-2.3 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|24 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Creator Z16 +7%
1462
1361
Geekbench 5 (многоядерный)
Creator Z16 +31%
7723
5911
Cinebench R23 (одноядерный)
Creator Z16 +7%
1458
1367
Cinebench R23 (многоядерный)
Creator Z16 +22%
12075
9872
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|65 Вт
|10-45 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
|Частота GPU
|975 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1357 МГц
|1600 МГц
|FLOPS
|10.4 терафлопс
|1.108 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|192 бит
|-
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|448
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|28
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|7
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|4.0
|2.0
|Мощность динамиков
|4x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|86 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|В клавиатуре
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|12.0 x 6.0 см
|14.1 x 9.1 см
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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