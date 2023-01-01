Главная > Сравнение ноутбуков > Creator Z17 HX Studio или MacBook Pro 16 (2023) – что лучше выбрать?

MSI Creator Z17 HX Studio против Apple MacBook Pro 16 (2023)

70 из 100
MSI Creator Z17 HX Studio
VS
73 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2023)
MSI Creator Z17 HX Studio
Apple MacBook Pro 16 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика
Apple M2 Pro GPU (19-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Creator Z17 HX Studio и Apple MacBook Pro 16 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Creator Z17 HX Studio
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
  • На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16935 vs 14597 баллов
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023)
  • Легче – весит на 340 граммов меньше (2.15 и 2.49 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (100 и 90 Вт*ч)
  • Имеет на 43% более четкий дисплей – 254 против 178 точек на дюйм (PPI)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (882 и 993 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Creator Z17 HX Studio
vs
MacBook Pro 16 (2023)

Корпус

Вес 2.49 кг 2.15 кг
Размеры 382 x 260 x 19 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
Площадь 993 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.4% ~86.2%
Боковые рамки 7.9 мм 3.4 мм
Цвета Серый Серебристый, Серый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 3 2
Скорость куллера - 6000 об/мин
Уровень шума - 43.2 дБ

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 16.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 165 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 178 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3456 x 2234 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Да Да
Площадь экрана
Creator Z17 HX Studio
17″ (16:10 ratio) = 129.9 in2
MacBook Pro 16 (2023)
16.2″ (16:10 ratio) = 118 in2
~10% more screen space
Тесты экрана
Контрастность - 504000:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 88.5%
Охват DCI-P3 100% 99%
Время отклика - 63 мс
Максимальная яркость
Creator Z17 HX Studio
400 нит
MacBook Pro 16 (2023) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:25 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 240 / 280 Вт 140 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 735 / 890 граммов 353 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц -
Ядер 14 (6P + 8E) 12 (8P + 4E)
Потоков 20 12
L3-кэш 24 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Apple M2 Pro GPU (19-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 90 Вт 35 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 4 нм 5 нм
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1398 МГц
FLOPS 8.2 терафлопс 6.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 96 бит 256 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2432
Блоки текстурирования (TMUs) 80 152
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 76
Производительность GPU
Creator Z17 HX Studio +21%
8.2 терафлопс
MacBook Pro 16 (2023)
6.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 5600 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 5.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 2x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да -

Звук

Формат звука 4.0 4.2
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - ~86.1 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 15.5 x 9.9 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Creator Z17 HX Studio и Creator Laptop Q (Q540)
2. Creator Z17 HX Studio и Stealth 16 Studio
3. Creator Z17 HX Studio и MacBook Pro 16 (2021)
4. Creator Z17 HX Studio и Stealth 17 Studio
5. Creator Z17 HX Studio и XPS 17 9730 (2023)
6. Creator Z17 HX Studio и Precision 7780
7. MacBook Pro 16 (2023) и Alienware m18
8. MacBook Pro 16 (2023) и MacBook Pro 15 (2018)
9. MacBook Pro 16 (2023) и MacBook Pro 15 (2019)
10. MacBook Pro 16 (2023) и MacBook Pro 16 (2021)
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Pro 16 (2023) и MSI Creator Z17 HX Studio – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры