Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 13700H Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13950HX - Apple M2 Pro Apple M2 Max Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 8GB Apple M2 Pro GPU (19-core) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB 96GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Creator Z17 HX Studio Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16935 vs 14597 баллов

На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16935 vs 14597 баллов Сенсорный экран

Сенсорный экран Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023) Легче – весит на 340 граммов меньше (2.15 и 2.49 кг)

Легче – весит на 340 граммов меньше (2.15 и 2.49 кг) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (100 и 90 Вт*ч)

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (100 и 90 Вт*ч) Имеет на 43% более четкий дисплей – 254 против 178 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 43% более четкий дисплей – 254 против 178 точек на дюйм (PPI) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (882 и 993 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.49 кг 2.15 кг Размеры 382 x 260 x 19 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 993 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.4% ~86.2% Боковые рамки 7.9 мм 3.4 мм Цвета Серый Серебристый, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 3 2 Скорость куллера - 6000 об/мин Уровень шума - 43.2 дБ

Дисплей 2560 x 1600 3456 x 2234 Диагональ 17 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 165 Гц 120 Гц Плотность пикселей 178 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Да Да Площадь экрана Creator Z17 HX Studio 17″ (16:10 ratio) = 129.9 in2 MacBook Pro 16 (2023) 16.2″ (16:10 ratio) = 118 in2 ~ 10% more screen space Тесты экрана Контрастность - 504000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 88.5% Охват DCI-P3 100% 99% Время отклика - 63 мс Максимальная яркость Creator Z17 HX Studio 400 нит MacBook Pro 16 (2023) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 100 Вт*ч Время полной зарядки - 1:25 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 240 / 280 Вт 140 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 735 / 890 граммов 353 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 8GB Apple M2 Pro GPU (19-core) TGP 90 Вт 35 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 4 нм 5 нм Частота GPU - 450 МГц Boost частота GPU - 1398 МГц FLOPS 8.2 терафлопс 6.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 96 бит 256 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2432 Блоки текстурирования (TMUs) 80 152 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 76 Производительность GPU Creator Z17 HX Studio +21% 8.2 терафлопс MacBook Pro 16 (2023) 6.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB 96GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 5600 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 5.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 2x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Формат звука 4.0 4.2 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - ~86.1 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм 1 мм Тачпад Размер - 15.5 x 9.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.