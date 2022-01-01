MSI Creator Z17 (A12U) против Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Creator Z17 (A12U)
- Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (2.49 и 3.1 кг)
- Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 40% более четкий дисплей – 178 против 127 точек на дюйм (PPI)
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
- Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (993 и 1114 см2)
Причины выбрать Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022)
- Выше частота обновление экрана: 360 против 165 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 36-50% больше FPS в играх
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.49 кг
|3.1 кг
|Размеры
|382 x 260 x 19 мм
|395 x 282 x 23.4-28.3 мм
|Площадь
|993 см2
|1114 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.4%
|~74.1%
|Боковые рамки
|7.9 мм
|6 мм
|Цвета
|Серий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|3
|4
|Уровень шума
|54.9 дБ
|48 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|360 Гц
|Плотность пикселей
|178 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|634:1
|1100:1
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|97%
|Охват Adobe RGB
|86.4%
|70.9%
|Охват DCI-P3
|98.9%
|73%
|Время отклика
|8 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|240 Вт
|280 / 330 Вт
|Вес зарядного устройства
|728 граммов
|907 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|14
|14
|Потоков
|20
|20
|L3-кэш
|24 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1811
1984
Geekbench 5 (многоядерный)
12616
13753
Cinebench R23 (одноядерный)
1826
2052
Cinebench R23 (многоядерный)
16585
17512
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|90 Вт
|150 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1163 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1530 МГц
|-
|FLOPS
|11.8 терафлопс
|19.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|256 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|~14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|5632
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|176
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|80
Производительность GPU
11.8 терафлопс
19.6 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|4.0
|4.0
|Мощность динамиков
|4x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|84.8 дБ
|81 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|-
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|-
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|13.1 x 8.2 см
|12.9 x 7.8 см
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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