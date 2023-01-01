Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея 90 Вт*ч - 66 Вт*ч 99.5 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 13700H Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13950HX - Intel Core i5 13600H Intel Core i7 13700H Intel Core i7 13800H Intel Core i9 13900H Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 8GB - RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A5000 Mobile 16GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Creator Z17 HX Studio Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 37-50% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 37-50% больше FPS в играх Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (90 и 66 Вт*ч)

Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (90 и 66 Вт*ч) На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16935 vs 15131 баллов

На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16935 vs 15131 баллов Сенсорный экран

Сенсорный экран Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Имеет на 25% более четкий дисплей – 178 против 142 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Precision 5680 Существенно легче – весит на 580 граммов меньше (1.91 и 2.49 кг)

Существенно легче – весит на 580 граммов меньше (1.91 и 2.49 кг) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (850 и 993 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.49 кг 1.91 кг Размеры 382 x 260 x 19 мм 353.68 x 240.33 x 20.05-22.17 мм Площадь 993 см2 850 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.4% ~87.3% Боковые рамки 7.9 мм 4.5 мм Цвета Серый Серебристый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 3 2

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 17 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 178 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет - Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Да Да Площадь экрана Creator Z17 HX Studio 17″ (16:10 ratio) = 129.9 in2 Precision 5680 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 ~ 12% more screen space Тесты экрана Контрастность - 1300:1 Охват DCI-P3 100% 100% Время отклика - 30 мс Максимальная яркость Creator Z17 HX Studio 400 нит Precision 5680 +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 66 Вт*ч 99.5 Вт*ч Напряжение - 15.4 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 240 / 280 Вт 100 / 165 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 735 / 890 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 8GB RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A5000 Mobile 16GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 90 Вт - Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 630 МГц Boost частота GPU - 1140 МГц FLOPS 8.2 терафлопс 4.92 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~11 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 80 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Creator Z17 HX Studio +67% 8.2 терафлопс Precision 5680 4.92 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5600 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 5.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC711-VD Формат звука 4.0 2.2 Мощность динамиков 4x2W 4x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм - Тачпад Размер - 13.6 x 8.5 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.