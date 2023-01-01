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MSI Creator Z17 HX Studio против Dell Precision 5680

70 из 100
MSI Creator Z17 HX Studio
VS
62 из 100
Dell Precision 5680
MSI Creator Z17 HX Studio
Dell Precision 5680
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Экран 2560 x 1600
Батарея 90 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Creator Z17 HX Studio и Dell Precision 5680 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Creator Z17 HX Studio
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-50% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (90 и 66 Вт*ч)
  • На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16935 vs 15131 баллов
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Имеет на 25% более четкий дисплей – 178 против 142 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Precision 5680
  • Существенно легче – весит на 580 граммов меньше (1.91 и 2.49 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (850 и 993 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Creator Z17 HX Studio
vs
Precision 5680

Корпус

Вес 2.49 кг 1.91 кг
Размеры 382 x 260 x 19 мм 353.68 x 240.33 x 20.05-22.17 мм
Площадь 993 см2 850 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.4% ~87.3%
Боковые рамки 7.9 мм 4.5 мм
Цвета Серый Серебристый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 3 2

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 178 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Да Да
Площадь экрана
Creator Z17 HX Studio
17″ (16:10 ratio) = 129.9 in2
Precision 5680
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
~12% more screen space
Тесты экрана
Контрастность - 1300:1
Охват DCI-P3 100% 100%
Время отклика - 30 мс
Максимальная яркость
Creator Z17 HX Studio
400 нит
Precision 5680 +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.4 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 240 / 280 Вт 100 / 165 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 735 / 890 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.8 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 90 Вт -
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
Частота GPU - 630 МГц
Boost частота GPU - 1140 МГц
FLOPS 8.2 терафлопс 4.92 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~11 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 80 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Creator Z17 HX Studio +67%
8.2 терафлопс
Precision 5680
4.92 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5600 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 5.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC711-VD
Формат звука 4.0 2.2
Мощность динамиков 4x2W 4x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм -
Тачпад
Размер - 13.6 x 8.5 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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