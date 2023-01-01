MSI Creator Z17 HX Studio против Dell Precision 5680
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Creator Z17 HX Studio
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 37-50% больше FPS в играх
- Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (90 и 66 Вт*ч)
- На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16935 vs 15131 баллов
- Сенсорный экран
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- Имеет на 25% более четкий дисплей – 178 против 142 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Precision 5680
- Существенно легче – весит на 580 граммов меньше (1.91 и 2.49 кг)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
- Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (850 и 993 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.49 кг
|1.91 кг
|Размеры
|382 x 260 x 19 мм
|353.68 x 240.33 x 20.05-22.17 мм
|Площадь
|993 см2
|850 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.4%
|~87.3%
|Боковые рамки
|7.9 мм
|4.5 мм
|Цвета
|Серый
|Серебристый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|3
|2
Дисплей
|Диагональ
|17 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|178 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Да
|Да
Площадь экрана
Creator Z17 HX Studio
17″ (16:10 ratio) = 129.9 in2
Precision 5680
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
~12% more screen space
|Контрастность
|-
|1300:1
|Охват DCI-P3
|100%
|100%
|Время отклика
|-
|30 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|15.4 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|240 / 280 Вт
|100 / 165 Вт
|Длина кабеля
|-
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|735 / 890 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|2.8 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.8 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|20
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1963
1738
Geekbench 5 (многоядерный)
13780
12156
Cinebench R23 (одноядерный)
1937
1802
Cinebench R23 (многоядерный)
16935
15131
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|90 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|8 нм
|Частота GPU
|-
|630 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1140 МГц
|FLOPS
|8.2 терафлопс
|4.92 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|96 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|~11 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|5600 МГц
|6400 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 5.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC711-VD
|Формат звука
|4.0
|2.2
|Мощность динамиков
|4x2W
|4x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.7 мм
|-
|Размер
|-
|13.6 x 8.5 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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