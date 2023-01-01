Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Батарея 90 Вт*ч - 83 Вт*ч 93 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 13700H Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13950HX - Intel Core i5 13600HX Intel Core i7 13850HX Intel Core i9 13950HX Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 8GB - RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A5000 Mobile 16GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB 128GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Creator Z17 HX Studio Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц Существенно легче – весит на 560 граммов меньше (2.49 и 3.05 кг)

Существенно легче – весит на 560 граммов меньше (2.49 и 3.05 кг) Видеокарта показывает в среднем на 37-50% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 37-50% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (90 и 83 Вт*ч)

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (90 и 83 Вт*ч) Сенсорный экран

Сенсорный экран Имеет на 40% более четкий дисплей – 178 против 127 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Precision 7780 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) На 30% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 22009 vs 16935 баллов

На 30% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 22009 vs 16935 баллов На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.49 кг 3.05 кг Размеры 382 x 260 x 19 мм 398 x 265.02 x 25.95-28.5 мм Площадь 993 см2 1055 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.4% ~78.2% Боковые рамки 7.9 мм 7.5 мм Цвета Серый Серый Материал Алюминий Top: Алюминий

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 3 2

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 17 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 178 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Да Да Тесты экрана Контрастность - 1000:1 Охват DCI-P3 100% 99% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Creator Z17 HX Studio 400 нит Precision 7780 +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 83 Вт*ч 93 Вт*ч Напряжение - 11.55 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 240 / 280 Вт 180 / 240 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 735 / 890 граммов 480 / 670 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 8GB RTX A1000 Mobile 6GB RTX A2000 Mobile 8GB RTX A5000 Mobile 16GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 90 Вт - Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 630 МГц Boost частота GPU - 1140 МГц FLOPS 8.2 терафлопс 4.92 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~11 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 80 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Creator Z17 HX Studio +67% 8.2 терафлопс Precision 7780 4.92 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB 128GB Планки 2x8 ГБ 1x16 ГБ Частота 5600 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 128 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 5.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 4 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281 Формат звука 4.0 4.0 Мощность динамиков 4x2W 4x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм - Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.