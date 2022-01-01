Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Creator Z17 (A12U) Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх

На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16856 vs 15125 баллов

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 34% более четкий дисплей – 178 против 133 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell XPS 17 9720 (2022) Легче – весит на 320 граммов меньше (2.17 и 2.49 кг)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (97 и 90 Вт*ч)

На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.49 кг 2.17 кг Размеры 382 x 260 x 19 мм 374.4 x 248 x 19.5 мм Площадь 993 см2 929 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.4% ~90.3% Боковые рамки 7.9 мм 4.1 мм Цвета Серий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 3 2 Уровень шума - 47.9 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 17 дюймов 17 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 178 точек на дюйм 133 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Сенсорный ввод - Нет Покрытие - Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1650:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 87% - Охват DCI-P3 98% - Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Creator Z17 (A12U) 350 нит XPS 17 9720 (2022) +43% 500 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 97 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки - Слева, Справа Мощность зарядки 240 Вт 130 Вт Вес зарядного устройства - 508 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 90 Вт 60 Вт Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1163 МГц 1237 МГц Boost частота GPU 1530 МГц 1500 МГц FLOPS 11.8 терафлопс 6.14 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 120 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40 Производительность GPU Creator Z17 (A12U) +92% 11.8 терафлопс XPS 17 9720 (2022) 6.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC711-CG Формат звука 4.0 2.2 Мощность динамиков 4x2W 4x2W Dolby Atmos Нет - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 14.9 x 8.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.