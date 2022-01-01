MSI Creator Z17 (A12U) против Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Creator Z17 (A12U)
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 36-50% больше FPS в играх
- На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23444 vs 16585 баллов
- Комплектуется на 9.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 90 Вт*ч)
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.49 кг
|2.5 кг
|Размеры
|382 x 260 x 19 мм
|358.1 x 263.5 x 19.4 мм
|Площадь
|993 см2
|944 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.4%
|~78.7%
|Боковые рамки
|7.9 мм
|6.8 мм
|Цвета
|Серий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|3
|2
|Уровень шума
|54.9 дБ
|54.2 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|178 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|634:1
|1243:1
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|98.2%
|Охват Adobe RGB
|86.4%
|70.8%
|Охват DCI-P3
|98.9%
|69.3%
|Время отклика
|8 мс
|9 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:20 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|240 Вт
|300 Вт
|Вес зарядного устройства
|728 граммов
|846 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.8 ГГц
|Ядер
|14
|16
|Потоков
|20
|24
|L3-кэш
|24 МБ
|25 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1811
1859
Geekbench 5 (многоядерный)
12616
14705
Cinebench R23 (одноядерный)
1826
1902
Cinebench R23 (многоядерный)
16585
23444
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|90 Вт
|150 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1163 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1530 МГц
|-
|FLOPS
|11.8 терафлопс
|19.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|256 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|~14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|5632
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|176
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|80
Производительность GPU
11.8 терафлопс
19.6 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|4.0
|2.0
|Мощность динамиков
|4x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|84.8 дБ
|83 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|4x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.5 мм
|Размер
|13.1 x 8.2 см
|12.0 x 7.5 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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