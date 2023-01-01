MSI Creator Z17 HX Studio против Lenovo ThinkPad P1 Gen 6
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Creator Z17 HX Studio
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 37-50% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- Имеет на 25% более четкий дисплей – 178 против 142 точек на дюйм (PPI)
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Lenovo ThinkPad P1 Gen 6
- Существенно легче – весит на 710 граммов меньше (1.78 и 2.49 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (912 и 993 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.49 кг
|1.78 кг
|Размеры
|382 x 260 x 19 мм
|359.5 x 253.8 x 17.3 мм
|Площадь
|993 см2
|912 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.4%
|~81.4%
|Боковые рамки
|7.9 мм
|7.4 мм
|Цвета
|Серый
|Черный
|Материал
|Алюминий
|Top: Углеродное волокно
Middle: Алюминий
Bottom: Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|3
|2
Дисплей
|Диагональ
|17 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|178 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Да
|-
Площадь экрана
Creator Z17 HX Studio
17″ (16:10 ratio) = 129.9 in2
ThinkPad P1 Gen 6
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
~12% more screen space
|Контрастность
|-
|1200:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват DCI-P3
|100%
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|240 / 280 Вт
|170 / 230 Вт
|Вес зарядного устройства
|735 / 890 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|14 (6P + 8E)
|Потоков
|20
|20
|L3-кэш
|24 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1963
1897
Geekbench 5 (многоядерный)
13780
13604
Cinebench R23 (одноядерный)
1937
1888
Cinebench R23 (многоядерный)
16935
16700
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|90 Вт
|35 Вт
|Nvidia Optimus
|Да, Advanced Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|8 нм
|Частота GPU
|-
|630 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1140 МГц
|FLOPS
|8.2 терафлопс
|4.92 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|96 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|~11 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|5600 МГц
|5600 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|96 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 5.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3306
|Формат звука
|4.0
|2.0
|Мощность динамиков
|4x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|2560 x 1440
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.7 мм
|1.5 мм
|Размер
|-
|11.5 x 6.7 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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