Главная > Сравнение ноутбуков > Creator Z17 HX Studio или Gram 17 (2023) – что лучше выбрать?

MSI Creator Z17 HX Studio против LG Gram 17 (2023)

70 из 100
MSI Creator Z17 HX Studio
VS
67 из 100
LG Gram 17 (2023)
MSI Creator Z17 HX Studio
LG Gram 17 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 90 Вт*ч
Процессор
Intel Core i7 1360P
Графика
GeForce RTX 3050 Mobile 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Creator Z17 HX Studio и LG Gram 17 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Creator Z17 HX Studio
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 27-37% больше FPS в играх
  • На 39% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16935 vs 12173 баллов
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (90 и 80 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит
Причины выбрать LG Gram 17 (2023)
  • Существенно легче – весит на 1040 граммов меньше (1.45 и 2.49 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Creator Z17 HX Studio
vs
Gram 17 (2023)

Корпус

Вес 2.49 кг 1.45 кг
Размеры 382 x 260 x 19 мм 378.8 x 258.8 x 17.8 мм
Площадь 993 см2 980 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.4% ~85.5%
Боковые рамки 7.9 мм 6.3 мм
Цвета Серый Черный, Серый
Материал Алюминий -
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 3 1
Уровень шума - 45.2 дБ

Дисплей

Диагональ 17 дюймов 17 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 178 точек на дюйм 178 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Да Нет
Тесты экрана
Контрастность - 1800:1
Цветовой охват sRGB - 99.8%
Охват Adobe RGB - 84.9%
Охват DCI-P3 100% 97%
Время отклика - 7 мс
Максимальная яркость
Creator Z17 HX Studio +14%
400 нит
Gram 17 (2023)
350 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 / 280 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 735 / 890 граммов 198 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 5 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 90 Вт 45 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
Частота GPU - 1065 МГц
Boost частота GPU - 1343 МГц
FLOPS 8.2 терафлопс 5.5 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 80 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
Creator Z17 HX Studio +49%
8.2 терафлопс
Gram 17 (2023)
5.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5600 МГц 6000 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 5.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC298
Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков 4x2W 2x3W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - ~81.6 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.3 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Инфракрасный датчик Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм -
Тачпад
Размер - 13.0 x 8.2 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Creator Z17 HX Studio или Stealth 16 Studio
2. Creator Z17 HX Studio или Precision 7780
3. Creator Z17 HX Studio или Precision 5680
4. Creator Z17 HX Studio или ThinkPad P1 Gen 6
5. Creator Z17 HX Studio или Stealth 17 Studio
6. Creator Z17 HX Studio или Creator Laptop Q (Q540)
7. Creator Z17 HX Studio или MacBook Pro 16 (2023)
8. Creator Z17 HX Studio или MacBook Pro 16 (2021)
9. Gram 17 (2023) или Galaxy Book 3 Pro (16")
10. Gram 17 (2023) или Gram 16 (2022)
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между LG Gram 17 (2023) и MSI Creator Z17 HX Studio – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры