Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея 90 Вт*ч - 80 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 13700H Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13950HX Intel Core i7 1360P Графика - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Creator Z17 HX Studio Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц Видеокарта показывает в среднем на 27-37% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 27-37% больше FPS в играх На 39% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16935 vs 12173 баллов

На 39% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16935 vs 12173 баллов Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (90 и 80 Вт*ч)

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (90 и 80 Вт*ч) Сенсорный экран

Сенсорный экран Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит Причины выбрать LG Gram 17 (2023) Существенно легче – весит на 1040 граммов меньше (1.45 и 2.49 кг)

Существенно легче – весит на 1040 граммов меньше (1.45 и 2.49 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.49 кг 1.45 кг Размеры 382 x 260 x 19 мм 378.8 x 258.8 x 17.8 мм Площадь 993 см2 980 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.4% ~85.5% Боковые рамки 7.9 мм 6.3 мм Цвета Серый Черный, Серый Материал Алюминий - Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 3 1 Уровень шума - 45.2 дБ

Дисплей 2560 x 1600 2560 x 1600 Диагональ 17 дюймов 17 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 144 Гц Плотность пикселей 178 точек на дюйм 178 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Да Нет Тесты экрана Контрастность - 1800:1 Цветовой охват sRGB - 99.8% Охват Adobe RGB - 84.9% Охват DCI-P3 100% 97% Время отклика - 7 мс Максимальная яркость Creator Z17 HX Studio +14% 400 нит Gram 17 (2023) 350 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 80 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 240 / 280 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 735 / 890 граммов 198 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB RTX A3000 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP 90 Вт 45 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 1065 МГц Boost частота GPU - 1343 МГц FLOPS 8.2 терафлопс 5.5 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 96 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 80 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU Creator Z17 HX Studio +49% 8.2 терафлопс Gram 17 (2023) 5.5 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 5600 МГц 6000 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 5.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC298 Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x3W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - ~81.6 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.3 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Инфракрасный датчик Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм - Тачпад Размер - 13.0 x 8.2 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.