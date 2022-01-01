MSI Creator Z17 (A12U) против Creator Z16
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Creator Z17 (A12U)
- Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
- На 40% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16856 vs 12075 баллов
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Видеокарта показывает в среднем на 7-10% больше FPS в играх
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать MSI Creator Z16
- Легче – весит на 290 граммов меньше (2.2 и 2.49 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (919 и 993 см2)
- На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.49 кг
|2.2 кг
|Размеры
|382 x 260 x 19 мм
|359 x 256 x 15.9 мм
|Площадь
|993 см2
|919 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.4%
|~80.8%
|Боковые рамки
|7.9 мм
|7.2 мм
|Цвета
|Серий
|Черный, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|3
|3
|Уровень шума
|-
|54.8 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|178 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|-
|Нет
|Покрытие
|-
|Матовый
|Контрастность
|1000:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват Adobe RGB
|87%
|-
|Охват DCI-P3
|98%
|100%
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|-
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|-
|Слева
|Мощность зарядки
|240 Вт
|180 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|770 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|1.9-2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|14
|8
|Потоков
|20
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Creator Z17 (A12U) +21%
1839
1517
Geekbench 5 (многоядерный)
Creator Z17 (A12U) +44%
12420
8649
Cinebench R23 (одноядерный)
Creator Z17 (A12U) +25%
1820
1458
Cinebench R23 (многоядерный)
Creator Z17 (A12U) +40%
16856
12075
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|90 Вт
|65 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1163 МГц
|975 МГц
|Boost частота GPU
|1530 МГц
|1357 МГц
|FLOPS
|11.8 терафлопс
|10.4 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|3840
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|120
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|48
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|4.0
|4.0
|Мощность динамиков
|4x2W
|4x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|12.0 x 6.0 см
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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