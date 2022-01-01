Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч 100 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Apple M1 Pro Apple M1 Max Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Apple M1 Pro GPU (16-core) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 91-124% больше FPS в играх

На 54% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18277 vs 11873 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Легче – весит на 370 граммов меньше (2.1 и 2.47 кг)

Комплектуется на 46.5 Вт*ч большей батареей (100 и 53.5 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 35% более четкий дисплей – 254 против 188 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.47 кг 2.1 кг Размеры 359 x 259 x 26.9 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 930 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~86.2% Боковые рамки 6.8 мм 3.4 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 37.4 дБ

Дисплей 2560 x 1440 3456 x 2234 Диагональ 15.6 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 165 Гц 120 Гц Плотность пикселей 188 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 2560 x 1440 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 25700:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB 100% 88% Охват DCI-P3 - 99.1% Время отклика 3 мс 67 мс Максимальная яркость Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition н/д MacBook Pro 16 (2021) 500 нит

Батарея Ёмкость 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч 100 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 240 Вт 140 Вт Вес зарядного устройства - 353 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 140 Вт 30 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1504 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 1296 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 192 бит 256 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 2048 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition +165% 13.8 терафлопс MacBook Pro 16 (2021) 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 84.7 дБ Микрофонов - 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев - Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм 1 мм Тачпад Размер - 15.5 x 9.9 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.