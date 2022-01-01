Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1440 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Батарея - 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 9 5900HX Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition На 30% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17000 vs 13112 баллов

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 33% более четкий дисплей – 188 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать ASUS ROG Strix Scar 15 G533 Выше частота обновление экрана: 300 против 165 Гц

Немного легче – весит на 170 граммов меньше (2.3 и 2.47 кг)

Комплектуется на 36.5 Вт*ч большей батареей (90 и 53.5 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.47 кг 2.3 кг Размеры 359 x 259 x 26.9 мм 354 x 259 x 27.2 мм Площадь 930 см2 917 см2 Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~73.2% Боковые рамки 6.8 мм 4.3 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 50.5 дБ

Дисплей 2560 x 1440 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 300 Гц Плотность пикселей 188 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 2560 x 1440 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB 100% 75.3% Время отклика 3 мс 3 мс Максимальная яркость Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition н/д ROG Strix Scar 15 G533 300 нит

Батарея Ёмкость 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 240 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства - 721 грамм

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB TGP 140 Вт 130 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1504 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 1802 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 120 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition 13.8 терафлопс ROG Strix Scar 15 G533 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x4W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 74.9 дБ Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев - Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм 1.9 мм Тачпад Размер - 13.0 x 7.7 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.