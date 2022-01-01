Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 Батарея - 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч 57 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3070 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Crosshair 15 Видеокарта показывает в среднем на 183-249% больше FPS в играх

На 235% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18570 vs 5542 баллов

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.25 кг 2.3 кг Размеры 359 x 259 x 26.9 мм 363.4 x 255 x 23.9 мм Площадь 930 см2 927 см2 Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~72.4% Боковые рамки 6.8 мм 9 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 150° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1480:1 Цветовой охват sRGB - 53% Время отклика - 11 мс Максимальная яркость Crosshair 15 н/д Nitro 5 AN515-57 300 нит

Батарея Ёмкость 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч 57 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 240 Вт 180 Вт Вес зарядного устройства - 500 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3070 Mobile 6GB TGP 140 Вт 65 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1504 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 1560 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 120 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU Crosshair 15 +332% 13.8 терафлопс Nitro 5 AN515-57 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев - Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.