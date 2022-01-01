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MSI Crosshair 15 против Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)

68 из 100
MSI Crosshair 15
VS
29 из 100
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
MSI Crosshair 15
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 32 Вт*ч
Процессор
Графика Intel UHD Graphics 600
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Crosshair 15 и Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Crosshair 15
  • Видеокарта показывает в среднем на 5366-7318% больше FPS в играх
  • На 2245% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18570 vs 792 баллов
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Комплектуется на 21.5 Вт*ч большей батареей (53.5 и 32 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
  • Существенно легче – весит на 850 граммов меньше (1.4 и 2.25 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (769 и 930 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Crosshair 15
vs
IdeaPad 1 14” (Intel)

Корпус

Вес 2.25 кг 1.4 кг
Размеры 359 x 259 x 26.9 мм 327.1 x 235 x 17.7 мм
Площадь 930 см2 769 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~70.3%
Боковые рамки 6.8 мм 8.6 мм
Цвета Черный Серий, Синий, Оранжевый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1456:1
Цветовой охват sRGB - 62.8%
Охват Adobe RGB - 43.5%
Охват DCI-P3 - 42%
Время отклика - 32 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства - 171 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц -
Ядер 14 2
Потоков 20 2
L3-кэш 24 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel UHD Graphics 600
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 5 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Частота GPU 1504 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 750 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 0.14 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти 14 Гбит/с 2.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 96
Блоки текстурирования (TMUs) 120 12
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 2
Производительность GPU
Crosshair 15 +9757%
13.8 терафлопс
IdeaPad 1 14” (Intel)
0.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 2400 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) eMMC
Каналы 1x512 ГБ 1x64 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да -

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x1.5W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 70.1 дБ
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.2 v4.2
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 640 x 480
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Нет
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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