Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1600 Батарея - 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч 80 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11980HK Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Crosshair 15 Легче – весит на 250 граммов меньше (2.25 и 2.5 кг)

На 39% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17542 vs 12617 баллов Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 26.5 Вт*ч большей батареей (80 и 53.5 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.25 кг 2.5 кг Размеры 359 x 259 x 26.9 мм 360 x 260 x 20.1-23.5 мм Площадь 930 см2 936 см2 Соотношение экрана к корпусу ~72.2% ~79.3% Боковые рамки 6.8 мм 7.7 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 165 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Максимальная яркость Crosshair 15 н/д Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) 500 нит

Батарея Ёмкость 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч 80 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 240 Вт 230 / 300 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB TGP 140 Вт 130 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1504 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 1802 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 120 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU Crosshair 15 13.8 терафлопс Legion 7i Gen 6 16" (2021, Intel) 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Да Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев - Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.