Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 2560 x 1440 3840 x 2160 Батарея - 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 48GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 1024GB 2048GB 3072GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Crosshair 17 Выше частота обновление экрана: 360 против 165 Гц

На 50% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18918 vs 12578 баллов

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Asus ROG Zephyrus S17 (2021) Комплектуется на 36.5 Вт*ч большей батареей (90 и 53.5 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Имеет на 34% более четкий дисплей – 170 против 127 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.66 кг 2.6 кг Размеры 398 x 273 x 27.2 мм 394 x 264 x 19.9 мм Площадь 1087 см2 1040 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.9% ~79.3% Боковые рамки 7.5 мм 5.5 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 52 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 360 Гц 165 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1073:1 Цветовой охват sRGB - 98.7% Охват Adobe RGB - 84.4% Охват DCI-P3 - 94.2% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Crosshair 17 н/д ROG Zephyrus S17 (2021) 300 нит

Батарея Ёмкость 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 240 Вт 280 Вт Вес зарядного устройства - 1023 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB TGP 140 Вт 115-130 Вт Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1504 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 1802 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 3840 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Crosshair 17 13.8 терафлопс ROG Zephyrus S17 (2021) 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 48GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 48 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 1024GB 2048GB 3072GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 3 NVMe Да Да

Звук Формат звука - 2.0 Мощность динамиков - 2x1W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 74.2 дБ Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев - Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Механическая Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм 1.9 мм Тачпад Размер - 13.0 x 8.5 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.