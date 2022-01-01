Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 Батарея - 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч 87 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Crosshair 17 Выше частота обновление экрана: 360 против 165 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Dell Alienware x15 R2 Легче – весит на 320 граммов меньше (2.34 и 2.66 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 33.5 Вт*ч большей батареей (87 и 53.5 Вт*ч)

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (997 и 1087 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.66 кг 2.34 кг Размеры 398 x 273 x 27.2 мм 359.7 x 277.3 x 12.5-15.9 мм Площадь 1087 см2 997 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.9% ~67.3% Боковые рамки 7.5 мм 7.2 мм Цвета Черный Белый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 360 Гц 165 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика - 19 мс Максимальная яркость Crosshair 17 н/д Alienware x15 R2 300 нит

Батарея Ёмкость 53.5 Вт*ч 90 Вт*ч 87 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 240 Вт 240 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 140 Вт 125 Вт Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1504 МГц 1467 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 1778 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 13.6 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 120 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU Crosshair 17 +1% 13.8 терафлопс Alienware x15 R2 13.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 5200 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281 Формат звука - 2.2 Мощность динамиков - 4x2W Dolby Atmos Нет Да Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев - Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм 1.5 мм Тачпад Размер - 10.5 x 6.0 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.