Главная > Сравнение ноутбуков > Crosshair 17 или Alienware x17 R2 – что лучше выбрать?

MSI Crosshair 17 против Dell Alienware x17 R2

72 из 100
MSI Crosshair 17
VS
72 из 100
Dell Alienware x17 R2
MSI Crosshair 17
Dell Alienware x17 R2
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 87 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Crosshair 17 и Dell Alienware x17 R2 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Crosshair 17
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 165 Гц
  • Легче – весит на 360 граммов меньше (2.66 и 3.02 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-21% больше FPS в играх
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (1087 и 1196 см2)
Причины выбрать Dell Alienware x17 R2
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 33.5 Вт*ч большей батареей (87 и 53.5 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Crosshair 17
vs
Alienware x17 R2

Корпус

Вес 2.66 кг 3.02 кг
Размеры 398 x 273 x 27.2 мм 399.2 x 299.5 x 12.9-17.1 мм
Площадь 1087 см2 1196 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.9% ~69%
Боковые рамки 7.5 мм 8.1 мм
Цвета Черный Белый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 800:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость
Crosshair 17
н/д
Alienware x17 R2
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 Вт 240 / 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 14 14
Потоков 20 20
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Crosshair 17 +2%
12481
Alienware x17 R2
12271
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Crosshair 17 +3%
18918
Alienware x17 R2
18404

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт -
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1504 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 10.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~12-14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Crosshair 17 +28%
13.8 терафлопс
Alienware x17 R2
10.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281
Формат звука - 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм 1.8 мм
Тачпад
Размер - 11.2 x 6.6 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. MSI Crosshair 17 и Raider GE76 (2022)
2. MSI Crosshair 17 и Pulse GL76 (2022)
3. MSI Crosshair 17 и Vector GP76
4. MSI Crosshair 17 и Crosshair 15
5. Dell Alienware x17 R2 и m17 R4
6. Dell Alienware x17 R2 и x17 R1
7. Dell Alienware x17 R2 и x15 R1
8. Dell Alienware x17 R2 и MSI Raider GE76 (2022)
9. Dell Alienware x17 R2 и m15 R6
10. Dell Alienware x17 R2 и MSI Vector GP76

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Alienware x17 R2 и MSI Crosshair 17 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры