Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 Батарея 53.5 Вт*ч - 60 Вт*ч 80 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12450H Intel Core i7 12650H Intel Core i7 13620H - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Radeon RX 6600M 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Cyborg 15 Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (1.98 и 2.4 кг)

Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (1.98 и 2.4 кг) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Видеокарта показывает в среднем на 23-32% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 23-32% больше FPS в играх Комплектуется на 6.5 Вт*ч большей батареей (60 и 53.5 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.98 кг 2.4 кг Размеры 359.36 x 250.34 x 21.95-22.9 мм 363 x 259.6 x 23.5 мм Площадь 900 см2 942 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.6% ~71.2% Боковые рамки 7 мм 8.8 мм Цвета Черный Белый, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 1 2 Уровень шума 56.3 дБ 53.5 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 988:1 - Цветовой охват sRGB 62.6% - Охват Adobe RGB 43.7% - Охват DCI-P3 42.3% - Время отклика 18 мс - Максимальная яркость Cyborg 15 250 нит Legion 5 15" (2021, AMD) 250 нит

Батарея Ёмкость 53.5 Вт*ч 60 Вт*ч 80 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Сзади Мощность зарядки 120 Вт 230 / 300 Вт Вес зарядного устройства 488 граммов 1074 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Radeon RX 6600M 8GB TGP 40 Вт 95 Вт Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 938 МГц 1530 МГц Boost частота GPU 1223 МГц 1740 МГц FLOPS 5.01 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40 Производительность GPU Cyborg 15 5.01 терафлопс Legion 5 15" (2021, AMD) +42% 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 77.7 дБ 81 дБ Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 4x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.