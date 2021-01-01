Главная > Сравнение ноутбуков > Delta 15 Advantage Edition или Aspire 7 (A715-42G) – что лучше выбрать?

MSI Delta 15 Advantage Edition против Acer Aspire 7 (A715-42G)

74 из 100
MSI Delta 15 Advantage Edition
VS
53 из 100
Acer Aspire 7 (A715-42G)
MSI Delta 15 Advantage Edition
Acer Aspire 7 (A715-42G)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор AMD Ryzen 7 5800H
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций MSI Delta 15 Advantage Edition и Acer Aspire 7 (A715-42G) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Delta 15 Advantage Edition
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 188-256% больше FPS в играх
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (1.9 и 2.15 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (82 и 48 Вт*ч)
  • На 63% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11940 vs 7341 баллов
Причины выбрать Acer Aspire 7 (A715-42G)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Delta 15 Advantage Edition
vs
Aspire 7 (A715-42G)

Корпус

Вес 1.9 кг 2.15 кг
Ширина 357 мм 363.2 мм
Высота 247 мм 228.6 мм
Толщина 19 мм 22.8 мм
Площадь 882 см2 830 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.1% ~80.8%
Боковые рамки 5.8 мм 8.9 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 Вт 135 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95-120 Вт -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 1489 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 2250 МГц 1560 МГц
FLOPS 14.1 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 10 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 160 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2304 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Delta 15 Advantage Edition +341%
14.1 терафлопс
Aspire 7 (A715-42G)
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ASUS ROG Strix G15 G513 или MSI Delta 15 Advantage Edition
2. MSI Stealth 15M или MSI Delta 15 Advantage Edition
3. ASUS TUF Dash F15 FX516 или MSI Delta 15 Advantage Edition
4. ASUS TUF Gaming F15 (2021) или MSI Delta 15 Advantage Edition
5. Acer Nitro 5 (AN515-45) или MSI Delta 15 Advantage Edition
6. Acer Nitro 5 (AN517-41) или Acer Aspire 7 (A715-42G)
7. MSI GF65 Thin или Acer Aspire 7 (A715-42G)
8. Acer Aspire 5 (A515-56) или Acer Aspire 7 (A715-42G)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Aspire 7 (A715-42G) и MSI Delta 15 Advantage Edition – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры