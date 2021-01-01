Главная > Сравнение ноутбуков > Delta 15 Advantage Edition или Predator Helios 300 (PH315-54) – что лучше выбрать?

MSI Delta 15 Advantage Edition против Acer Predator Helios 300 (PH315-54)

72 из 100
MSI Delta 15 Advantage Edition
VS
65 из 100
Acer Predator Helios 300 (PH315-54)
MSI Delta 15 Advantage Edition
Acer Predator Helios 300 (PH315-54)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика Radeon RX 6700M 10GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Delta 15 Advantage Edition и Acer Predator Helios 300 (PH315-54) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Delta 15 Advantage Edition
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.9 и 2.3 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 34-47% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (82 и 58 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11940 vs 9643 баллов
Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH315-54)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Delta 15 Advantage Edition
vs
Predator Helios 300 (PH315-54)

Корпус

Вес 1.9 кг 2.3 кг
Размеры 357 x 247 x 19 мм 363 x 255 x 22.9 мм
Площадь 882 см2 926 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.1% ~72.5%
Боковые рамки 5.8 мм 8.8 мм
Цвета Черный, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 51 дБ 54.7 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1255:1
Цветовой охват sRGB - 55%
Охват Adobe RGB - 38.1%
Охват DCI-P3 - 39.1%
Время отклика - 19 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 240 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства 572 грамма 805 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95-120 Вт 85 Вт
Nvidia Optimus AMD Switchable Graphics Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 1489 МГц 1463 МГц
Boost частота GPU 2250 МГц 1695 МГц
FLOPS 14.1 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 10 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 160 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2304 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Delta 15 Advantage Edition +62%
14.1 терафлопс
Predator Helios 300 (PH315-54)
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x16 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC233 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 80 дБ 74 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см 10.6 x 7.7 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. MSI Delta 15 Advantage Edition vs GS66 Stealth (11th Gen Intel)
2. MSI Delta 15 Advantage Edition vs Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD)
3. MSI Delta 15 Advantage Edition vs ASUS TUF Gaming A15 FA506
4. MSI Delta 15 Advantage Edition vs Acer Nitro 5 (AN517-41)
5. MSI Delta 15 Advantage Edition vs Asus ROG Strix G15 Advantage Edition
6. Acer Predator Helios 300 (PH315-54) vs ASUS ROG Strix G15 G513
7. Acer Predator Helios 300 (PH315-54) vs Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD)
8. Acer Predator Helios 300 (PH315-54) vs ASUS TUF Gaming A15 FA506
9. Acer Predator Helios 300 (PH315-54) vs Lenovo Legion 5i Pro Gen 6 (2021, Intel)
10. Acer Predator Helios 300 (PH315-54) vs MSI Katana GF66

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Predator Helios 300 (PH315-54) и MSI Delta 15 Advantage Edition – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры