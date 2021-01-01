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MSI Delta 15 Advantage Edition против Asus ROG Strix G15 Advantage Edition

74 из 100
MSI Delta 15 Advantage Edition
VS
74 из 100
Asus ROG Strix G15 Advantage Edition
MSI Delta 15 Advantage Edition
Asus ROG Strix G15 Advantage Edition
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Экран
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Delta 15 Advantage Edition и Asus ROG Strix G15 Advantage Edition от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Delta 15 Advantage Edition
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.9 и 2.4 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Asus ROG Strix G15 Advantage Edition
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 144 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 9-12% больше FPS в играх
  • На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14119 vs 11940 баллов
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (90 и 82 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Delta 15 Advantage Edition
vs
ROG Strix G15 Advantage Edition

Корпус

Вес 1.9 кг 2.4 кг
Ширина 357 мм 354.9 мм
Высота 247 мм 259.9 мм
Толщина 19 мм 27.2 мм
Площадь 882 см2 922 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.1% ~72.8%
Боковые рамки 5.8 мм 4.8 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 300 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 240 Вт 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95-120 Вт 115-150 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Частота GPU 1489 МГц 2321 МГц
Boost частота GPU 2250 МГц 2581 МГц
FLOPS 14.1 терафлопс 16.4 терафлопс
Объем видеопамяти 10 ГБ 12 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 160 бит 192 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерных блоков 2304 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Delta 15 Advantage Edition
14.1 терафлопс
ROG Strix G15 Advantage Edition +16%
16.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x4W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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