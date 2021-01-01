MSI Delta 15 Advantage Edition против ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Delta 15 Advantage Edition
- Видеокарта показывает в среднем на 40-54% больше FPS в играх
- На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11940 vs 10710 баллов
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (90 и 82 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.9 кг
|1.9 кг
|Размеры
|357 x 247 x 19 мм
|355 x 243 x 19.9 мм
|Площадь
|882 см2
|863 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~76.1%
|~77.8%
|Боковые рамки
|5.8 мм
|4.8 мм
|Цвета
|Черный
|Белый, Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|51 дБ
|51 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|-
|62.3%
|Охват Adobe RGB
|-
|47.3%
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|240 Вт
|180 / 200 Вт
|Вес зарядного устройства
|572 грамма
|490 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.2 ГГц
|2.8 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1441
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
1398
Cinebench R23 (многоядерный)
11940
10710
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95-120 Вт
|60-75 Вт
|Nvidia Optimus
|AMD Switchable Graphics
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1489 МГц
|1350 МГц
|Boost частота GPU
|2250 МГц
|1598 МГц
|FLOPS
|14.1 терафлопс
|8.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|10 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|160 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2304
|2560
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
14.1 терафлопс
8.2 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|48 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC233
|Realtek ALC289
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|-
|2x2W, 2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|80 дБ
|78 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|-
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|-
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|10.5 x 6.5 см
|13.0 x 8.5 см
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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