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MSI Delta 15 Advantage Edition против ASUS TUF Gaming A15 FA506

74 из 100
MSI Delta 15 Advantage Edition
VS
66 из 100
ASUS TUF Gaming A15 FA506
MSI Delta 15 Advantage Edition
ASUS TUF Gaming A15 FA506
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Экран
Процессор AMD Ryzen 7 5800H
Графика Radeon RX 6700M 10GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Delta 15 Advantage Edition и ASUS TUF Gaming A15 FA506 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Delta 15 Advantage Edition
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.9 и 2.3 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 9-13% больше FPS в играх
  • На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11940 vs 10289 баллов
Причины выбрать ASUS TUF Gaming A15 FA506
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (90 и 82 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Delta 15 Advantage Edition
vs
TUF Gaming A15 FA506

Корпус

Вес 1.9 кг 2.3 кг
Ширина 357 мм 359.8 мм
Высота 247 мм 256 мм
Толщина 19 мм 24.5 мм
Площадь 882 см2 921 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.1% ~72.9%
Боковые рамки 5.8 мм 7.2 мм
Цвета Черный Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 Вт 200 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95-120 Вт 95 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 1489 МГц 1215 МГц
Boost частота GPU 2250 МГц 1567 МГц
FLOPS 14.1 терафлопс 12 терафлопс
Объем видеопамяти 10 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 160 бит 192 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 2304 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Delta 15 Advantage Edition +17%
14.1 терафлопс
TUF Gaming A15 FA506
12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x16 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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