Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (240 Hz) - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 3840 x 2160 Процессор - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - Intel Core i7 10870H Intel Core i9 10980HK Графика Radeon RX 6700M 10GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Delta 15 Advantage Edition Легче – весит на 210 граммов меньше (1.9 и 2.11 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана

На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11940 vs 10016 баллов

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (882 и 996 см2) Причины выбрать Dell Alienware m15 R4 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (86 и 82 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 2.11 кг Размеры 357 x 247 x 19 мм 360.3 x 276.3 x 17.8-20.5 мм Площадь 882 см2 996 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.1% ~67.4% Боковые рамки 5.8 мм 7.5 мм Цвета Черный, Серий Белый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума 51 дБ 52 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (240 Hz) 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 3840 x 2160 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Delta 15 Advantage Edition н/д Alienware m15 R4 300 нит

Батарея Ёмкость 82 Вт*ч 86 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 240 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 572 грамма 800 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6700M 10GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB TGP 95-120 Вт 130 Вт Nvidia Optimus AMD Switchable Graphics Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 1489 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 2250 МГц 1802 МГц FLOPS 14.1 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 10 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 160 бит 192 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 2304 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 144 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 48 Производительность GPU Delta 15 Advantage Edition +2% 14.1 терафлопс Alienware m15 R4 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 2933 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 3 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC233 Realtek ALC3281-CG Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 4x4W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 80 дБ 85 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см 9.9 x 5.3 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.