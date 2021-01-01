Главная > Сравнение ноутбуков > Delta 15 Advantage Edition или Inspiron 15 3511 – что лучше выбрать?

MSI Delta 15 Advantage Edition против Dell Inspiron 15 3511

72 из 100
MSI Delta 15 Advantage Edition
VS
39 из 100
Dell Inspiron 15 3511
MSI Delta 15 Advantage Edition
Dell Inspiron 15 3511
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 82 Вт*ч
Процессор AMD Ryzen 7 5800H
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Delta 15 Advantage Edition и Dell Inspiron 15 3511 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Delta 15 Advantage Edition
  • Видеокарта показывает в среднем на 868-1184% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Комплектуется на 41 Вт*ч большей батареей (82 и 41 Вт*ч)
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3511
  • Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.73 и 1.9 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Delta 15 Advantage Edition
vs
Inspiron 15 3511

Корпус

Вес 1.9 кг 1.73 кг
Ширина 357 мм 358.5 мм
Высота 247 мм 235.5 мм
Толщина 19 мм 17.5-18.9 мм
Площадь 882 см2 844 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.1% ~79.5%
Боковые рамки 5.8 мм 6.6 мм
Цвета Черный Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 400:1
Время отклика - 25 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.25 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 3.5 ГГц
Ядер 8 2
Потоков 16 4
L3-кэш 16 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95-120 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 1489 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 2250 МГц 1100 МГц
FLOPS 14.1 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 10 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 160 бит -
Скорость памяти ~16 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 2304 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Delta 15 Advantage Edition +1579%
14.1 терафлопс
Inspiron 15 3511
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 Нет
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ASUS ROG Strix G15 G513 или MSI Delta 15 Advantage Edition
2. MSI Stealth 15M или Delta 15 Advantage Edition
3. ASUS TUF Dash F15 FX516 или MSI Delta 15 Advantage Edition
4. ASUS TUF Gaming F15 (2021) или MSI Delta 15 Advantage Edition
5. Acer Nitro 5 (AN515-45) или MSI Delta 15 Advantage Edition
6. HP 17 или Dell Inspiron 15 3511
7. Dell Vostro 15 5515 или Inspiron 15 3511
8. Dell Inspiron 15 3501 или Inspiron 15 3511
9. Dell Inspiron 14 7400 или Inspiron 15 3511
10. Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) или Dell Inspiron 15 3511

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Inspiron 15 3511 и MSI Delta 15 Advantage Edition – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры